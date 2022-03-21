Подмосковный аэропорт Шереметьево с 16 марта отправил в вынужденный простой 40 процентов всех своих сотрудников на фоне кризиса в авиаотрасли из-за западных санкций. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на «Известия».

По данным издания, речь идет о переводе в простой почти половины всех сотрудников (6-7 тысяч из 15 тысяч человек персонала аэропорта) — как офисных, так и остальных работников. Отмечается, что решение принято исходя из причин «не зависящих от работодателя и работников» и в связи с «критическим снижением пассажиропотока» на фоне санкций против России и закрытием воздушного пространства ряда стран.

«В этот период работнику выплачивается 2/3 от оклада, рассчитанного за период простоя, за ним сохраняется рабочее место, условия по ДМС. Введение данных мер позволит обеспечить социальную защиту и поддержку персонала в существующих условиях», — заявила представитель Шереметьево Анна Захаренкова.

При этом срок простоя работников не сообщается. Так, аэропорт Шереметьево пострадал от санкций больше, чем другие подмосковные авиагавани — в первую половину марта хаб потерял большую часть международных рейсов из-за введенных против российских авиакомпаний санкций Евросоюза, а также был вынужден остановить все инвестпроекты.

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