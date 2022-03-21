Поиск очевидцев ДТП, в котором погибли два человека

Следственным управлением УСК по Витебской области расследуется уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии в Ушачском районе, в результате которого погибли два человека, сообщил Следственный комитет.

Трагедия произошла 1 февраля 2022 года в Ушачском районе на трассе Р-46 «Лепель-Полоцк». 56-летний водитель, управляя автомобилем Renault Sandero, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП водитель Renault и 49-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сидении, получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. Назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).

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