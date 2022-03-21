Почему город Мариуполь называется именно так? Историки спорят до сих пор, выдвигая разные версии. По одной из них, небольшой населенный пункт на берегу Азовского моря назвали в честь святой Марии Магдалины. Примечательно, что строительство города началось с возведения храма в честь именно этого персонажа Нового Завета. Согласно второй версии, город обязан своим именем Марии Федоровне, жене будущего российского императора Павла. К слову, Мария Магдалина считалась ее небесной покровительницей.

Однако сейчас, в непростых условиях вооруженного противостояния между Россией и Украиной, местные жители, которые героически отстаивают свой город, чаще всего настаивают на третьей версии, которая утверждает, что Мариуполь, в переводе с греческого, – «город Марии». С первых дней своего основания он был посвящен Деве Марии и передан под ее защиту. Сейчас этот образ используется на военных плакатах.

Почему такое противостояние наблюдается именно вокруг этого далеко не самого большого и стратегически важного украинского города? Постоянные обстрелы и блокада, похоже, рискуют навсегда стереть его с украинской административной карты. Город не имеет особого военного значения. Там есть порт, но нет военно-морской базы. Там стоят войска, но где они сейчас не стоят?

С точки зрения военной стратегии и тактики, силы РФ могли бы заблокировать Мариуполь и пойти дальше. Это, по мнению некоторых российских военных экспертов, куда разумнее, чем тратить огромные силы и средства, чтобы взять его любой ценой. Методично уничтожаются жилые дома, инфраструктура. Гибнут мирные жители. По мнению самих мариупольцев, этому есть объяснение.

Во-первых, еще в 2014 году Мариуполь стал символом украинского сопротивления. Российским боевикам тогда удалось взять его под контроль, но вскоре он был отбит главной силой – простыми жителями с самыми разными политическими взглядами и симпатиями. Несмотря на многонациональность, Мариуполь стал проукраинским городом, полностью растеряв доверие, уважение и интерес ко всему российскому. Теперь приходится расплачиваться жизнями за собственное мнение.

Во-вторых, неимоверное, военное давление на Мариуполь показывает, что ожидает тех, кто оказывает упорное сопротивление. Можно сказать, что это своеобразный «привет» Одессе, которую пока еще толком не бомбили. Дескать, видите, как поступают с упрямцами? Это и вам, и всем другим грозит, если не поднимете лапки кверху! Но! Как показывает украинская практика, карательно-демонстративные акции приводят совсем к другим результатам, чем к тем, на которые рассчитывали их организаторы.

Вместе со страхом, а это – вполне нормальное чувство на войне, в сердцах защитников больших городов и маленьких украинских поселков рождается мужество, решимость и единство в желании выстоять. История показала, что именно народное единство в борьбе за свою свободу часто оказывается куда сильнее бомбежек, артобстрелов и блокады. Кому из завоевателей в многовековой истории удалось победить единый народ? Подчинить на время, может быть. Но победить – никогда!

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