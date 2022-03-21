Когда говорят «включился печатный станок», или «население забрало деньги из банков» или наоборот «люди понесли деньги в банки», все это отражается на объеме и структуре денег в экономике.

Широкая денежная масса включает в себя много элементов: это наличные деньги в обороте, сбережения, которые лежат на счетах у населения, финансы, которые лежат на счетах у предприятий во всех валютах и многое другое. Все это суммируется, пересчитывается на белорусские рубли, и ситуация фиксируется, например, на начало каждого месяца.

Вот показатели широкой денежной массы по состоянию на 1 февраля и 1 марта 2022 года. Кажется — всего один месяц, но на самом деле состояние экономики страны в начале февраля и в начале марта отличается существенно и заметно (причем скоро мы увидим еще большие изменения, ведь мир прямо сейчас перевернулся с ног на голову), пишет Thinktanks.by.

О чем говорят показатели? Например, о том, что за месяц общий объем денежной массы в экономике вырос на 3,2% или на 1,7 млрд руб, в феврале он составлял 53,3 млрд, а в начале марта — уже 55 млрд рублей. Это значительный рост. Он произошел по двум основным причинам:

• Рост курсов доллара и евро – и, как следствие, рост валютных депозитов в рублевом эквиваленте (получается вот такой парадокс: объем всех валютных депозитов сократился на 114 млн долларов, но вырос на 1239 млн рублей).

• Рост объема наличных денег в обороте.

Последний пункт обращает на себя особое внимание. Количество наличных выросло на 9%: плюс 437 млн рублей за один месяц. Это рекордная сумма за такой короткий промежуток времени. Для сравнения, за весь прошлый год, а он был тоже сложный, наличных в обороте прибавилось 596 млн.

Откуда появились все эти деньги? В условиях кризиса население чаще обращается в банк за наличными. В неспокойное время люди снимают зарплаты с карточек. Это логично, особенно с учетом того, что по «пластику» появляется все больше ограничений.

Многие обналичивают свои сбережения в рублях и в валюте. Кто-то складывает деньги под матрас, кто-то попробует снятые деньги вложить в бытовую технику и прочие товары, которые дорожают прямо на глазах. Причем первых, очевидно, больше – доля наличных в экономике всего за 1 месяц возросла с 8,8 до 9,3 процентов.

Для экономики такие резкие, структурные изменения — это шок. Справедливо ожидать, что отток вкладов продолжится, ослабляя банковскую систему, а прирост наличных создает все большее состояние тревожной неопределенности: если эти деньги пойдут на покупку товаров, они еще вернутся в экономику, а если на покупку иностранной валюты и под матрас — то просто «заморозятся», затормаживая развитие экономики.

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