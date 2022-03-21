На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправилось 46 добровольцев-работников станции, сообщает Государственное специализированное предприятие “Чернобыльская АЭС”.

“За этот день удалось вывезти 64 человека: 50 человек сменного персонала ЧАЭС, 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной), 1 служащая Государственной службы чрезвычайных ситуаций, 4 “сталкера””, – говорится в сообщении.

В ГСП ЧАЭС отметили, что персонал находился на рабочих местах около 600 часов, “героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности”.

Отмечается, что на замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправилось 46 добровольцев-работников станции, которые будут обеспечивать функционирование предприятия.

Напомним, что Чернобыльская атомная электростанция была захвачена российскими военными 24 февраля. На станции в это время находился весь персонал, а также бойцы Нацгвардии, охранявшие ЧАЭС, медики и несколько сталкеров, укрывшиеся там от боевых действий.

С момента захвата более 200 человек не имели возможности покинуть ЧАЭС. Сначала речь шла о том, что они находятся в заложниках. Позже стало известно, что сотрудники станции не хотят покидать рабочие места, чтобы их места не заняли россияне, либо чтобы их свободным коллегам не приходилось принимать решение добровольно отправляться в заложники.

Глава МАГАТЭ неоднократно заявлял, что агентство собирается посетить станцию и проверить ее безопасность, однако такая инспекция так и не отправилась ни на Чернобыльскую, ни на Запорожскую АЭС, так же захваченную российскими войсками.

Известно, что на Запорожской АЭС находятся сотрудники “Росатома”. Россия заявляет, что эти люди “консультируют” украинских атомщиков.

Экологические и общественные организации разных стран уже подписали не одно обращение и открытое письмо в МАГАТЭ и другие международные структуры с требованием обязать российские войска покинуть атомные объекты Украины и прекратить всякие боевые действия в радиусе 30 километров от АЭС.

За время боевых действий в районе ЧАЭС дважды были повреждены линии электропередач, которые питают станцию и ее объекты (сама станция не вырабатывает электричество). Обесточивание хранилищ ядерных отходов, могут привести к радиоактивным выбросам и экологической катастрофе, утверждают экологи.

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