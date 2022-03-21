Александр Лукашенко заявил, что “последние кампании – и тяжелая президентская, и не самая легкая по референдуму – они прошли достойно, красиво”.

“Система работает, поэтому нет необходимости ее ломать или вводить какие-то дополнительные направления деятельности и под это какие-то структуры”, – сказал он в понедельник во время кадровых назначений. Его цитирует пресс-служба президента.

По словам Лукашенко, одно время он рассматривал возможность ввести в райисполкомах аналоги райкомов партии, как это было в СССР. “Я около 10 лет назад предложил, что, если очень тяжело, давайте некие структуры возродим в райисполкомах и областных комитетах, которые будут заниматься функциями, которыми занимались райкомы партии: кадры, идеология и так далее. Снимем с вас нагрузку. Почти все в один голос: не надо, мы сами справимся”, – отметил он.

По словам Лукашенко, он отказался от этой идеи и на данный момент она не рассматривается. Практика показала, продолжил он, что председатели райисполкомов справляются со своими обязанностями, в том числе они их реализовали и в период проведения избирательных кампаний.

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