Белорусская ИТ-сфера, как одна из наиболее интегрированных отраслей в мировую экономику, очень остро почувствовала на себе последствия военных действий в Украине.

Процесс релокации, который в белорусской ИТ-сфере активизировался в 2020-2021 годах, в 2022 году похоже, не только не уменьшился, а вновь набирает обороты, пишет Thinktanks.by со ссылкой на Dev.by. В нем приняло участие более 3 тысяч ИТ-специалистов. Из них свыше 40% являлись разработчиками, 50% специалистами из сферы аутсорсинга, треть — работниками продуктовых компаний, пишет

Откуда уезжают

80% участников опроса, заполнивших анкету, сообщили, что работают в компаниях, где есть организованный релокейт — полный или частичный.

70% айтишников рассказали, что в их компаниях перевозят всех желающих, при этом остальные сотрудники могут работать из Беларуси/ из другой локации.

7% сотрудников сообщили, что компания увозит всех, альтернатива — увольнение. Среди выбравших такой вариант есть и сотрудники крупных аутсорс-компаний, в белорусском офисе которых работает более 1000 человек.

Отдельные компании вывозят только топ-менеджмент, ключевых сотрудников. Остальные сотрудники будут работать в Беларуси — в 5% случаев (это 130 ответов). В 0,5% случаев остальных уволят (всего 15 ответов).

Вариант «релокейта нет» выбрали только 17% айтишников (ещё 4% не в курсе, и лишь 2% пишут, что все сотрудники переехали ещё до 24 февраля).

Куда уезжают

Как показал опрос, половине айтишников компании дали возможность самим выбирать локацию для удалённой работы.

В Топ-3 самых популярных стран для отъезда вошли Польша, Грузия, Литва. Четверть специалистов назвали Узбекистан.

Среди других стран — Казахстан, Бельгия, Болгария, Сербия, Черногория, Армения, Таджикистан, Румыния, Венгрия, Чехия, ОАЭ, Великобритания, Испания, Мальта, Вьетнам, Канада, Индия.

Вероятно, некоторые из популярных направлений — промежуточные точки для быстрого выезда/ получения виз.

Один из айтишников написал, что «по согласованию с менеджером можно релоцироваться в РФ». Но сомневается, что «есть много желающих».

Почему уезжают

Как показал опрос, для многих ИТ-компаний основной стала проблема взаимоотношений с заказчиками из-за токсичности региона.

39% айтишников отметили, что заказчики отказываются от проектов/блокируют аккаунты разработчиков. 33,8% опрошенных сказали про проблемы с поиском новых заказчиков/проектов.

27% опрошенных опасаются, что что доступ к облачным сервисам и пр. из токсичного региона приведёт к тому, что доступы потеряет вся компания.

Об отсутствии проблем заявило 21,4% респондентов.

18,5% сказали про проблемы с денежными переводами.

Новые проблемы

В ходе опроса был рассмотрен аспект новых отношений, порожденных российской «спецоперацией» в Украине. Выяснилось, что проблем на национальной почве в целом нет. Больше 60% айтишников считают, что в компаниях нет предпосылок для проблем на «национальной почве». В 17% предпосылки есть — проблем нет. Кое-где есть неприятные инциденты.

5% опрошенных рассказали про нежелание сотрудников на Западе работать с белорусами или белорусской компанией. Ещё 3% рассказали о случаях нежелания белорусов работать с россиянами или российскими компаниями/проектами.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»