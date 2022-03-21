Шведская компания Ericsson заявила о приостановке поставок своей продукции в Беларусь, пишет Смартпресс.

“Компания решила приостановить все поставки клиентам, а также отложить новые проекты клиентов в России, пока мы проводим наш анализ. Это относится и к поставкам в Беларусь, поскольку введены аналогичные санкции (санкции ЕС – Смартпресс)”, – говорится в сообщении компании.

Ericsson занимается производством телекоммуникационного оборудования.

По информации Йельского университета на 17 марта, с начала военной операции России в Украине с российского рынка полностью или частично ушли более 400 международных компаний. Часть из них также прекратили работу в Беларуси.

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