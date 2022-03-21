Чулпан Хаматова призналась, что теперь живет в Европе

Чулпан Хаматова не намерена возвращаться в Россию в ближайшее время. Актриса пытается начать новую жизнь в Латвии.

Слухи о том, что Чулпан Хаматова эмигрировала, появились еще пару недель назад. Коллеги актрисы опровергали домыслы, а сама звезда хранила молчание. Многие фанаты ожидали, что Чулпан, как и многие знаменитости, будет рассказывать о запланированном отдыхе, но она выбрала другой путь. В интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» Хаматова подтвердила, что переехала в Ригу, пишет starhit.ru.

«Когда все началось, я находилась не в России. Первые дни металась, думала, что же мне делать. Сначала хотела просто задержаться где-то, переждать, а потом мне дали понять, что возвращаться небезопасно. Сейчас я в Риге.

Я точно знаю, что не предатель. Я очень сильно люблю свою Родину», — подчеркнула артистка.

Пока у Чулпан нет возможности зарабатывать деньги. Актриса призналась, что эмиграция стала полной неожиданностью, поэтому имеющихся средств ей хватит лишь на ближайшие три-четыре месяца. В Ригу вместе с Хаматовой переехали и ее дети.

«С младшей дочерью мы подробно это все не обсуждали. Со старшими обговорили ситуацию. Я им все объяснила. Со временем они меня поняли», — поделилась звезда.

Напомним, что Чулпан изначально не поддержала спецоперацию на Украине. Актриса выступала за скорейшее установление мира. По прошествии нескольких недель ее точка зрения не изменилась. Наоборот, Хаматова еще больше укрепилась в своей правоте.

Фонд «Подари жизнь», учредителем которого является Чулпан, продолжит свою работу в России. Актриса особенно настояла на том, что ее действия и взгляды не должны повлиять на отношение общественности к благотворительной организации.

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