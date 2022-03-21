Израильское руководство пытается провести саммит в Иерусалиме для заключения мира.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт сказал, что, несмотря на подвижки в переговорах о прекращении огня между Россией и Украиной, между двумя сторонами остаются “очень большие” разногласия.
Об этом сообщает Sky News.
“Впереди еще долгий путь, потому что, как я уже сказал, есть ряд спорных вопросов, в том числе принципиальных”, — сказал израильский премьер-министр.
Однако он добавил, что Израиль “продолжит попытки преодолеть эту пропасть и положить конец войне”.
Как известно, в последние недели Беннет в начале этого месяца вылетел в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Беннет предложил провести саммит с участием России и Украины в Иерусалиме.
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