Сборная Австрии по хоккею заменит команду Беларуси на чемпионате мира, который пройдет в этом году в Финляндии, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

По ее информации, отстраненную сборную России на чемпионате заменит команда Франции.

“Что касается сборных России и Беларуси, то в тот момент, когда для команд будет безопасно вернуться к соревнованиям ИИХФ, Совет решит, как команды будут повторно включены в программу чемпионата ИИХФ”, – отметили в федерации.

Напомним, Совет ИИХФ на внеочередном заседании 28 февраля принял решение отстранить хоккейные сборные Беларуси и России от чемпионата мира. Главный итог заседания – “приостановка участия всех российских и белорусских национальных сборных и клубов в каждой возрастной категории и во всех соревнованиях или мероприятиях ИИХФ до дальнейшего уведомления”. Также Россия лишена права на проведение чемпионата мира среди юниоров в 2023 году.

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