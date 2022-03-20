Будут ли в Беларуси выданы квоты на ввоз санкционных продкутов питания из стран Запада? Журналисты Officelife.media дозвонились на прямую линию к министру сельского хозяйства и продовольствия Игорю Брыло.

Глава Минсельхозпрода пояснил, что квоты сейчас распределяют на те товары, которые не производятся в Беларуси. Это определенные фрукты и овощи. Причем в ряде случаев импортеры просто перестали закупать их в подсанкционных странах.

Эксклюзивные колбасы и сыры, в том числе французские, пока не ввозят. Власти могут разрешить поставки некоторого количества такой продукции, но это будет зависеть от поведения стран-экспортеров.

Как сообщалось, Совмин запретил с 1 января 2022 года импорт мяса, сыров, сладостей и других продуктов из многих стран — от США до Северной Македонии. Это был ответ на санкции. Но «запрещенку» все-таки можно ввозить по квотам и лицензиям, распределение которых поручено Минсельхозпроду.

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