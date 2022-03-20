Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому убежище в Соединенном королевстве, но тот отказался.
Об этом британский лидер рассказал в интервью Sunday Times, отметив, что предоставление убежища президенту Украины и его семье обсуждалось.
По словам премьера, Зеленский всегда ясно давал понять, что останется в Украине, и что его долг — оставаться с соотечественниками. Также он сказал, что восхищается им.
“Он абсолютно очаровательный парень, но также оказался вдохновителем для многих людей и героическим военным лидером”, — заявил Джонсон.
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