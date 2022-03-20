На обновленных площадях в Минском НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии открылся центр экстракорпоральных методов детоксикации имени профессора Валерия Кирковского. Здесь оказывается консультативная и лечебная помощь пациентам с применением методов эффективного очищения крови при различной патологии, пишет “Медицинский вестник”.

Дмитрий Дусь, заведующий центром:

Экстракорпоральные методы детоксикации (ЭМД) применяются при широком спектре заболеваний, их больше 200, начиная с ревматоидных артритов, полиневропатий, аутоиммунной патологии и заканчивая послеоперационными инфекционными осложнениями, включая сепсис. В практической работе мы используем современные сорбционные, аферезные, диализные и квантовые технологии.

Основная цель ЭМД — удаление из крови токсических продуктов обмена веществ, которые отягощают течение болезни, особенно при состояниях, когда стандартная медикаментозная терапия неэффективна или не может быть применена из-за побочных эффектов.

Многие технологии и методики, успешно применяющиеся и сегодня, создавались основателем белорусской школы детоксикологии профессором Валерием Кирковским (1949–2020), который является автором 65 запатентованных научных разработок. Теперь центр ЭМД официально носит его имя.

Центр ЭМД работает круглосуточно. Помощь оказывается пациентам, проходящим лечение в стационарных клинических отделениях МНПЦ ХТиГ, амбулаторным пациентам, а также путем выезда сотрудников в другие учреждения здравоохранения с применением мобильного оборудования. Так, в прошлом году пролечено около 850 пациентов, выполнено около 3 500 различных лечебных вмешательств.

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