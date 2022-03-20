Об этом заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец.

С 1 сентября в учебных программах высших учебных заведений Беларуси появятся три новых обязательных предмета: «Современная политэкономия», «Философия» и «История белорусской государственности».

Об этом Андрей Иванец рассказал, посещая 51-ю гвардейскую артиллерийскую бригады в военной части № 12147.

По его словам, новые учебные дисциплины появятся во всех вузах Беларуси вне зависимости от их профиля и направленности обучения. Новые предметы отнесут к блоку с социально-гуманитарных дисциплин

Иванец уверен, что учебные программы будут составлены так, чтобы студенты-первокурсники смогли рассмотреть исторические факты с учетом общественно-политических событий, происходивших на территории современной Беларуси.

Задача новых дисциплин, по словам Иванца формулируется так: студент должен будет сформировать причинно-следственную связь тех или иных событий, а также понять то, как исторические события поспособствовали становлению независимой Беларуси.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»