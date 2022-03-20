Об этом сообщил посол республики в Киеве Игорь Сокол.

“Украинской стороной заблокированы все финансовые счета, созданы невыносимые условия, были угрозы физической расправы постоянно. Мы находились фактически на осадном положении, поэтому руководством, министерством иностранных дел страны было принято решение об эвакуации посольства”, – заявил он.

“Последняя группа сотрудников в составе 11 человек и двух членов одной семьи выехали на семи машинах по тому коридору, который предоставила украинская сторона, потому что в сторону Республики Беларусь они не смогли обеспечить безопасность. Мы вынуждены были выезжать в Молдову”, – сообщил посол.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»