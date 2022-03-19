“Ну вот до нас дошло официальное уведомление от Министерства информации Беларуси – о блокировке сайта infobank.by на территории Беларуси”, — сообщает редакция сайта.

Интернет-СМИ получило не только соответствующий приказ Мининформа, но и обоснование такого решения.

“Согласно уведомлению Государственного секретариата Совета Безопасности Республики, Беларусь от 4 марта 2022 г. № 21-02/1-810, решением Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете Безопасности Республики Беларусь (далее — Межведомственная комиссия) от 4 марта 2022 г. № 21-02/416 установлено, что на интернет-ресурсе infobank.by размещена информация, способствующая дестабилизации валютного рынка страны.

Межведомственная комиссия считает, что материалы, размещенные на интернет-ресурсе infobank.by, целенаправленно способствуют формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояние в обществе, между обществом и государством (абзац пятый пункта 29 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г . № 575 (далее — Концепция)), распространении недостоверной или умышленно искаженной информации, способной причинить ущерб национальным интересам Республики Беларусь (абзац второй пункта 34 Концепции)”.

– Как вы видите у нас размещена информация способствующая “дестабилизации валютного рынка страны”, правда не указаны конкретные материалы. Наверное, весь сайт способствует этой самой дестабилизации. А что? Вот заходишь на страничку курсов валют и видишь, что там доллар США продается по 4 рубля, а ведь всего три недели назад от стоил 2,58 рубля – и сразу начинается та самая – дестабилизация валютного рынка страны, — иронизируют журналисты.

“Сайт “Инфобанк” начал работу с 2007 года. За это время было написано много материалов, проведено огромное количество семинаров, конференций, награждений банков по итогам Потребительского опыта. Мы проходили вместе все кризисы – когда реклама на сайте снималась и приходилось ужимать все расходы, отказываться от офиса идти подрабатывать страхованием машин и иными работами.

Было много интересного – нам приходилось отбиваться от патентного тролля, общаться с представителями службы безопасности банков, которые не хотели что бы у нас публиковались отрицательные отзывы на банки, мы тестировали Samsung Pay, Оплати, мобильные банки, интернет-банки и другие банковские сервисы.

За время этой работы у нас появилось чувство глубокого уважения, к людям, которые работают в банках, мы начали понимать всю сложность и ответственность этой работы, мы познакомились с многими из них и честно можем сказать – это хорошие люди. Это не “жирные коты”.

Когда мы проводили благотворительные акции очень многие банковские сотрудники в них участвовали и сами собирали необходимые вещи, помогали чем могли.

Так же мы очень благодарны нашим читателям, которые читают наш сайт, смотрят курсы валют, пользуются другими нашими сервисами. Только благодаря Вам и вашим просмотрам наших статей – банки размещали у нас рекламу, а у нас были средства и материальные стимулы для дальнейшей работы”, — написали в редакции.

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