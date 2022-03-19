Stadler Rail не будет закрывать производство в Беларуси, сообщает swissinfo.ch.

По словам председателя совета директоров Питера Шпулера, в компании приняли такое решение, поскольку производимая в Беларуси продукция не предназначается для олигархов, а приносить ежедневную пользу простому населению.

Сообщается также, что в результате введенных санкций Stadler испытывает трудности с поставкой электронных компонентов, и будет вынужден перенести часть операций по сборке в Польшу и Швейцарию. Введенные санкции повлекут также сокращение штата производства — сейчас на предприятии в Фаниполе работает 1150, штат сократят до 700-800 сотрудников в ближайшие три месяца.

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