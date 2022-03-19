Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов выступил с докладом на заседании верхней платы парламента страны.

В своём выступлении он прокомментировал события в Украине, озвучив позицию Узбекистана.

«Во-первых, ситуация вокруг Украины вызывает серьезную озабоченность в Узбекистане. Во-вторых, Узбекистан привержен поиску мирного решения ситуации и урегулированию конфликта дипломатическими средствами. Для этого, прежде всего, должны быть немедленно прекращены военные действия и насилие», – сказал Абдулазиз Камилов.

Глава МИД заявил также, что Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. «Мы не признаем Донецк и Луганск отдельными республиками», – добавил министр.

«Исходя из национальных интересов, Узбекистан будет продолжать взаимовыгодное сотрудничество с обеими странами. Мы продолжим оказывать гуманитарную помощь Украине в это непростое время», – добавил он.

«Узбекистан имеет хорошие отношения и с Россией, и с Украиной. Опираясь на национальные интересы, мы и впредь будем поддерживать хорошие отношения с обеими странами. Например, Россия является нашим крупнейшим торговым партнером. У нас также хорошие торговые отношения с Украиной. В частности, прошлогодний товарооборот с Киевом составил $704 млн», – отметил Камилов.

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