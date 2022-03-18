Бывшие и действующие европейские политики выдвинули президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт комитета премии.
В обращении политики просят продлить сроки выдвижения кандидатов до 31 марта «в свете исторических и беспрецедентных событий». «Это нужно, чтобы обеспечить выдвижение на Нобелевскую премию мира президента Зеленского и народа Украины», — пояснили авторы инициативы.
Таким образом европейские политики хотят продемонстрировать народу Украины, что мир на его стороне, говорится в заявлении.
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