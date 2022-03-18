В Беларуси вводится особый порядок установления цен на подсолнечное масло, детское питание и муку пшеничную, сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Ценовой регламент определила комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине. Импортеры будут формировать отпускные цены с учетом ограничений, установленных постановлением №79 «О регулировании цен на социально значимые товары». Юрлица и индивидуальные предприниматели, торгующие оптом и в розницу, могут поднять цены на эти товары на столько, на сколько их поднял импортер. Если поставщик поднял ценник на 10% – значит, и торговля вправе настолько же задрать стоимость этих продуктов.

Важный нюанс: максимальные надбавки импортера, а также максимальные оптовые и торговые надбавки ограничены в пределах 15–30%.

Что говорят в МАРТ

В Министерстве поясняют: на импортные масло подсолнечное, детское питание и муку пшеничную не будут применяться ограничения, установленные постановлением №100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости». Цены на эти товары теперь будут регулироваться 79-м постановлением, то есть надбавки импортеров и торговли будут ограничены. «В этой связи отпадает необходимость согласовывать цены на товары на Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров Республики Беларусь, которые до 1 января не ввозились в страну», – отметили в пресс-службе МАРТ.

Импортерами контрактные цены устанавливаются в иностранной валюте и пересчитываются по официальному курсу Нацбанка на дату установления цены. Указанный порядок установления цен на масло подсолнечное, детское питание (каши для детского и диетического питания, сухие молочные смеси для детского и диетического питания, консервы фруктовые для детского и диетического питания, консервы мясные для детского и диетического питания) и муку пшеничную вступил в силу с 9 марта 2022 года.

Перечень социально значимых товаров

Сейчас в перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством, входят 29 позиций. Цены на них будут регулироваться до конца марта 2022 года.

Публикация из № 22 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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