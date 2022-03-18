Вашингтон и Пекин сообщили об окончании видеоконференции Джо Байдена и Си Цзиньпина. Она продолжалась около двух часов, сообщают СМИ.

Пока что известно только о том, что Си Цзиньпин заявил, что украинский кризис — не то, что Китай хотел бы видеть. Также глава КНР считает, что США и Китай должны прилагать усилия для поддержания глобального мира.

С американской стороны сообщается, что Байден призывает Си Цзиньпина использовать влияние на Путина для прекращения военных действий в Украине.

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