Тела погибших в Украине белорусских дальнобойщиков доставлены на родину. Об этом заявил сегодня журналистам пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

10 марта Министерство иностранных дел получило трагическую информацию о гибели в украинском городе Коростень в Житомирской области двух белорусских дальнобойщиков. Они не успели покинуть зону конфликта и были вынуждены жить в своих машинах, ожидая возможности выехать в Беларусь, – пишет БЕЛТА.

“Долгом белорусской стороны, несмотря на всю сложность ситуации, было оказание помощи родственникам этих людей – в возвращении на родину тел своих близких. Сегодня эта работа завершена, и они доставлены на территорию Республики Беларусь”, – рассказал Анатолий Глаз.

Пресс-секретарь МИД отметил, что в этой ситуации удалось найти взаимопонимание с украинской стороной по консульской линии и с местными властями. С определенной долей понимания отнеслись и в Польше, добавил дипломат.

“Но главное в другом. Мы хотели бы поблагодарить наших людей, белорусов, работников частной белорусской компании, которые, несмотря на риск для жизни, добровольно вызвались оказать содействие в репатриации своих соотечественников и в откровенно сложных условиях реализовали эту задачу. По их просьбе мы не будем называть имена, но искренне считаем, что такой поступок заслуживает уважения и является примером подлинного гражданского общества нашей страны”, – подчеркнул Анатолий Глаз.

В МИД выразили искренние соболезнования родным и близким погибших белорусов, будто и нет никакой вины Беларуси в том, что небо над Украиной стало не мирным.

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