Литва, Латвия и Эстония в пятницу одновременно объявили о высылке российских дипломатов, пишет Смартпресс.

“Латвия высылает трех сотрудников посольства России в связи с деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу и принимая во внимание продолжающуюся российскую агрессию в Украине. Решение согласовано с Литвой и Эстонией”, – написал в твиттере глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич.

Как сообщили в МИД Эстонии, послу России в пятницу была вручена нота о том, что трое сотрудников российского посольства, имеющих дипломатический статус, объявлены персонами нон грата.

В свою очередь в литовском МИД проинформировали о высылке четырех российских дипломатов. “Такое решение Литва приняла в знак солидарности с Украиной, переживающей беспрецедентную военную агрессию России”, – сказано в сообщении МИД.

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