Литовская таможня сообщила о запрете физическим и юридическим лицам продавать, поставлять или передавать банкноты евро в Россию и Беларусь. Даже задекларированные. Исключение составляет небольшая сумма для личного пользования.

60 евро для личного пользования человека, который едет в Беларусь или Россию. Плюс столько же на ближайшего родственника, который едет с ним. Такую же суммы могут привезти водители (сотрудники юридических лиц), пишет Onliner.

Второе исключение — для официальных целей дипломатических представительств, или консульских учреждений, или международных организаций в Беларуси или России.

Количество наличных денег в другой валюте не ограничено.

Ограничения на вывоз наличных денег в Россию или Беларусь были введены во исполнение Регламента Совета ЕС, уточняет литовская таможня.

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