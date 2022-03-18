Глобальное потепление климата бьет рекорды, и сейчас это как никогда можно увидеть наглядно. Температурная спираль Земли с 1880 по 2021 год выглядит весьма угрожающе. Анимацию на основе данных NASA GISS о глобальных температурах разработал ученый-климатолог Эд Хокинс из Университета Рединга в Великобритании. Как утверждает сам ученый, его цель интерпретировать данные о ситуации с климатом так, чтобы они были понятны простым людям.

В 2016 первая «климатическая спираль» Хокинса благодаря своей простоте и суровости приобрела вирусную известность, так что даже была показана на открытии Олимпийских игр в Рио. В нынешней обновленной схеме всего через 5 лет воронка уже шире, чем когда-либо прежде. Ежемесячно вращающаяся точка регистрирует на круглом календаре глобальную температуру планеты. На протяжение десятков лет линия накладывалась сама на себя и почти не выходила за пределы 0 градусов по Цельсию. Но в середине XIX века она начинает прорываться наружу и становится похожей на смерч, пишет Техкульт.

В нынешнем веке прорыв границ происходит огромными темпами. С 2016 по 2021 годы линия несколько раз пересекла рубеж 1 градуса. Июль 2021 года в Северном полушарии стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Наверняка и это не предел: последние 9 лет вошли в десятку самых жарких, и пандемия ничуть не сдержала этот прорыв, как на нее ни уповали.

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