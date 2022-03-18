В большинстве бывших советских республик власти решили не рубить сгоряча, а попытаться балансировать между сторонами конфликта, чтобы не разозлить Кремль и не поссориться с Западом.

Немецкий Центр восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) проанализировал реакцию на ситуацию в Украине в ряде бывших советских республик, пишет Thinktanks.by.

Грузия

Уже 24 февраля, в день вторжения России в Украину, в Тбилиси без какой-либо специальной организации прошла крупная антивоенная демонстрация с участием более 30 тысяч человек. С тех пор люди каждый день выходят на улицы. Дополнительным триггером этой массовой социальной мобилизации стало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Между тем, правительство, назвав военное нападение неприемлемым, отказалось согласиться с введенными Западом в отношении России и Беларуси санкциями. Гарибашвили объяснил: «Самая большая страна Европы находится в состоянии войны, украинскую столицу бомбят, и мы видим, что никто не может этому помешать. Санкции — неэффективный инструмент».

После того, как 1 марта правительство Грузии запретило добровольцам и медицинскому персоналу вылетать из Грузии, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что отзывает посла своей страны из Тбилиси.

Зеленский отреагировал на антивоенную позицию грузинского общества так: «Бывают времена, когда граждане — это не правительство, они лучше правительства».

Азербайджан

Официально Азербайджан старается сохранять нейтральную позицию как по отношению к России, так и по отношению к Украине. Таким образом, страна выполняет сложный балансирующий акт, поскольку оба государства являются стратегическими партнерами Азербайджана.

Киев поддерживал Азербайджан во второй нагорно-карабахской войне, а украинское правительство подчеркивало принцип территориальной целостности. Однако как ключевой игрок в нагорно-карабахском конфликте Россия разместила в этом районе 2000 миротворцев, и только 22 февраля Азербайджан подписал совместное заявление с Кремлем о «союзническом сотрудничестве».

Местные государственные СМИ в Азербайджане открыто заявляют о своей поддержке Украины. Гуманитарная помощь страны в зону боевых действий включает доставку продуктов питания, медикаментов и бесплатного топлива для машин скорой помощи и пожарных машин на 59 АЗС компании SOCAR в Украине. Подобно Турции, которая является главным региональным союзником Азербайджана, правительство в Баку предложило помощь в мирных переговорах между Россией и Украиной.

Армения

Армения заняла нейтральную позицию в ответ на военные действия в Украине. Правительство в Ереване пытается найти стратегический баланс между своей безопасностью, экономическим партнерством с Россией и своей заинтересованностью в более глубоких отношениях с Западом.

Правительство Армении проголосовало против недавнего решения об исключении России из Совета Европы, но не намерено признавать самопровозглашенные «народные республики» Донецкой и Луганской областей в качестве независимых государств. Россия имеет огромное значение для Армении не только как экономический партнер, но и как военный союзник в споре с Азербайджаном по поводу Нагорно-Карабахского региона. Это ставит Армению в затруднительное положение. Пока российская агрессия в отношении Украины во многом замалчивается в официальном дискурсе,

Общественное мнение в Армении разнообразно, но две позиции отражают усиливающуюся поляризацию армянского общества после «бархатной» революции 2018 года и проигранной второй войны из-за Нагорного Карабаха: пророссийски настроенные армяне критикуют Украину за поддержку Азербайджана в войне за Нагорный Карабах. Они также выступают против санкций, введенных против России, которые серьезно повлияют на экономику Армении, учитывая ее зависимость от трудовой миграции, денежных переводов из-за рубежа и торговли с Россией. Сторонников проукраинской позиции беспокоит, как Россия отреагирует на многолетнее сотрудничество Армении с Западом и хорошие отношения с Евросоюзом и США.

Казахстан

Казахстан традиционно имел тесные связи с Кремлем, но в то же время столкнулся с территориальными претензиями российских националистов на приграничные территории, особенно в первые годы своей независимости после 1991 года, поэтому в настоящее время он находится в деликатном положении.

В связи с этим предыдущие заявления казахстанского руководства кажутся на удивление самостоятельными. 22 февраля МИД категорически отказал в признании самопровозглашенных «народных республик» Донецкой и Луганской областей на востоке Украины. После российского вторжения в Украину в настоящее время предпринимаются усилия по поддержанию строгого нейтралитета, несмотря на очевидное давление со стороны России, требующее от союзников заявлений о солидарности.

После переговоров премьер-министра России Михаила Мишустина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева было лишь объявлено, что обсудили экономическую ситуацию. Несмотря на первые мирные переговоры на украинско-белорусской границе, руководство страны предложило свою столицу Нур-Султан в качестве места проведения будущих мирных переговоров, а Казахстан в качестве посредника.

В отличие от Российской Федерации, казахстанские СМИ освещают события на основе сообщений обеих сторон. О демонстрациях из Алматы и Нур-Султана сообщалось со дня вторжения. Общественные организации смогли за несколько дней и при падении курса национальной валюты собрать 40 млн тенге на гуманитарную помощь Украине.

Кыргызстан

В отличие от Казахстана, Кыргызская Республика не имеет общей границы с Российской Федерацией, но как одно из беднейших государств-выходцев из Советского Союза сильно зависит от России в экономическом плане и в сфере безопасности. Официальная позиция президента Садыра Жапарова в настоящее время неясна.

23 февраля Жапаров публично выразил понимание признания Россией двух самопровозглашенных «народных республик» Донецкой и Луганской на Донбассе и назвал это правом каждого государства признавать другое. Сообщение, распространенное двумя днями позже в различных СМИ, о том, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным он выразил поддержку вторжению и назвал Украину ответственной за него. Однако об этом сообщили в пресс-службе президента России. На официальном сайте Жапарова лишь лаконичные упоминания о переговорах, в том числе и о ситуации в Украине. Пока руководство Кыргызстана уклоняется от разъяснений. Затем 1 марта украинский президент отозвал посла своей страны из Бишкека.

Различные демонстрации с участием до 100 человек прошли перед дипломатическими представительствами России и Украины в Бишкеке и Оше. На них требовали не только прекращения войны, но и четкого осуждения российского вторжения их собственным правительством.

Узбекистан

Политически и экономически Узбекистан гораздо меньше зависит от России, чем Кыргызстан, но политически сблизился с Москвой в последние годы после смерти бывшего президента Ислама Каримова. Тем не менее реакция Ташкента была понятна, когда президент Шавкат Мирзиёев, как и его киргизский коллега, после телефонного разговора с Владимиром Путиным был воспринят пресс-службой президента России как сторонник.

Пресс-секретарь Мирзиёева недвусмысленно заявил, что Узбекистан занимает нейтральную позицию в конфликте и разногласия между государствами должны решаться на основе международно-правовых норм. Как и в двух соседних странах, контролируемые государством СМИ страны также стараются сохранять нейтралитет и освещать события с обеих сторон. С другой стороны, ничего не известно о демонстрациях, будь то из солидарности с Украиной или против Путина. Выражение политических взглядов на улице в Узбекистане также недопустимо.

Молдова

У Молдовы есть неразрешенный конфликт с зависимым от Москвы правительством непризнанного Приднестровья, что усиливает текущую нестабильность в регионе как для соседней Украины, так и для Молдовы. Это происходит в том числе из-за примерно 1500 российских солдат и собственных приднестровских войск.

Правительство Республики Молдова решительно осуждает военные действия против Украины и объявило чрезвычайное положение на 60 дней. Оно заблокировало собственное воздушное пространство, затруднив въезд и выезд в Молдову. Кроме того, должны быть заблокированы российские СМИ, такие как Sputnik Молдова, которые нацелены на русское меньшинство в Молдове.

Но несмотря на то, что президент Майя Санду осуждает войну, Молдова остается нейтральной в отношении санкций ЕС , утверждая, что слишком зависит от российской экономики. Среди населения уже есть многочисленные проявления солидарности с соседней страной, например, путем создания различных инициатив поддержки народа Украины.

Правительство Приднестровья, с другой стороны, естественно, не осуждает военные действия России против Украины, но предоставляет жилье беженцам из Украины. Однако большинство беженцев из Украины направляются непосредственно в Молдову или далее в Западную Европу.

Независимо от лояльности приднестровского правительства к России, опасения распространения войны на их родину, вероятно, будут одинаково высоки среди людей по обе стороны Днестра.

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