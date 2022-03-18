Судя по всему, в ближайшие дни ее уголовное дело направят в прокуратуру, а потом уже в суд.

Об этом «Народной Воле» рассказала дочь журналистки Ирины Левшиной Анна.

– Глобальных новостей от мамы нет, – говорит Анна. – Она сейчас знакомится с делом, а после 21 числа оно пойдет в суд, и сколько еще ждать суда – толком не известно. Мама обрадовалась, что хоть что-то сдвинулось с мертвой точки.

– Новости до нее доходят?

– Ну так… Пытается фильтровать информацию про Украину, которую получает из официальных источников. Ну хоть как-то!

– Других источников информации у нее нет? Газеты какие-то доходят?

– Мама выписывала российское издание, кажется, «Независимую газету». Но не знаю, получает ли она ее. Поэтому пока только телевизор.

– Сколько человек в камере, где она сидит? Какие условия?

– Не знаю, она не может об этом написать в письмах.

– У вас переписка идет без сбоев?

– Мне ее письма доходят, а некоторым, я смотрю, перестали приходить.

– Если не секрет, о чем она вам пишет?

– Мама чаще всего реагирует на то, что я ей пишу, – у меня ведь событий больше.

– Не говорит, чтобы вы уезжали из страны?

– Нет. Ну и куда я поеду? Я ее не брошу. Мама говорит, что готовится к суровому исходу дела. А как будет – посмотрим…

– Свиданий у вас за всё это время не было?

– Нет. Я писала заявление следователю, но он считает, что это нецелесообразно.

– А со здоровьем у мамы как?

– Адвокат говорит, что всё в порядке.

***

Для справки

Ирину Левшину задержали 18 августа минувшего года за организацию массовых беспорядков. Позже Следственный комитет заявил, что ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, а затем – в создании экстремистского формирования.

Публикация из № 22 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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