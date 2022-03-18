Судя по всему, в ближайшие дни ее уголовное дело направят в прокуратуру, а потом уже в суд.
Об этом «Народной Воле» рассказала дочь журналистки Ирины Левшиной Анна.
– Глобальных новостей от мамы нет, – говорит Анна. – Она сейчас знакомится с делом, а после 21 числа оно пойдет в суд, и сколько еще ждать суда – толком не известно. Мама обрадовалась, что хоть что-то сдвинулось с мертвой точки.
– Новости до нее доходят?
– Ну так… Пытается фильтровать информацию про Украину, которую получает из официальных источников. Ну хоть как-то!
– Других источников информации у нее нет? Газеты какие-то доходят?
– Мама выписывала российское издание, кажется, «Независимую газету». Но не знаю, получает ли она ее. Поэтому пока только телевизор.
– Сколько человек в камере, где она сидит? Какие условия?
– Не знаю, она не может об этом написать в письмах.
– У вас переписка идет без сбоев?
– Мне ее письма доходят, а некоторым, я смотрю, перестали приходить.
– Если не секрет, о чем она вам пишет?
– Мама чаще всего реагирует на то, что я ей пишу, – у меня ведь событий больше.
– Не говорит, чтобы вы уезжали из страны?
– Нет. Ну и куда я поеду? Я ее не брошу. Мама говорит, что готовится к суровому исходу дела. А как будет – посмотрим…
– Свиданий у вас за всё это время не было?
– Нет. Я писала заявление следователю, но он считает, что это нецелесообразно.
– А со здоровьем у мамы как?
– Адвокат говорит, что всё в порядке.
***
Для справки
Ирину Левшину задержали 18 августа минувшего года за организацию массовых беспорядков. Позже Следственный комитет заявил, что ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, а затем – в создании экстремистского формирования.
Публикация из № 22 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.
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