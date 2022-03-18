Сегодня стартует чемпионат Беларуси по футболу. Вот расписание матчей в этом сезоне.
ТУР 1
18–20 марта, пятница–воскресенье
Динамо (Брест) – Шахтер (Солигорск)
Ислочь (Минский район) – Слуцк
Неман (Гродно) – Торпедо-БелАЗ (Жодино)
Энергетик-БГУ (Минск) – Витебск
Минск – Динамо (Минск)
Арсенал (Дзержинск) – Гомель
Славия (Мозырь) – БАТЭ (Борисов)
Белшина (Бобруйск) – Днепр (Могилев)
ТУР 2
1–3 апреля, пятница–воскресенье
Шахтер – Днепр
БАТЭ – Белшина
Гомель – Славия
Динамо Мн – Арсенал
Витебск – Минск
Торпедо-БелАЗ – Энергетик-БГУ
Слуцк – Неман
Динамо Бр – Ислочь
КУБОК-2021/22
6 апреля, среда
1/2 финала. Первые матчи
ТУР 3
8–11 апреля, пятница–понедельник
Ислочь – Шахтер
Неман – Динамо Бр
Энергетик-БГУ – Слуцк
Минск – Торпедо-БелАЗ
Арсенал – Витебск
Славия – Динамо Мн
Белшина – Гомель
Днепр – БАТЭ
ТУР 4
15–17 апреля, пятница–воскресенье
Шахтер – БАТЭ
Гомель – Днепр
Динамо Мн – Белшина
Витебск – Славия
Торпедо-БелАЗ – Арсенал
Слуцк – Минск
Динамо Бр – Энергетик-БГУ
Ислочь – Неман
ТУР 5
21–23 апреля, четверг–суббота
Неман – Шахтер
Энергетик-БГУ – Ислочь
Минск – Динамо Бр
Арсенал – Слуцк
Славия – Торпедо-БелАЗ
Белшина – Витебск
Днепр – Динамо Мн
БАТЭ – Гомель
КУБОК-2021/22
26 апреля, вторник
1/2 финала. Ответные матчи
ТУР 6
30 апреля – 2 мая, суббота–понедельник
Шахтер – Гомель
Динамо Мн – БАТЭ
Витебск – Днепр
Торпедо-БелАЗ – Белшина
Слуцк – Славия
Динамо Бр – Арсенал
Ислочь – Минск
Неман – Энергетик-БГУ
ТУР 7
7–9 мая, суббота–понедельник
Энергетик-БГУ – Шахтер
Минск – Неман
Арсенал – Ислочь
Славия – Динамо Бр
Белшина – Слуцк
Днепр – Торпедо-БелАЗ
БАТЭ – Витебск
Гомель – Динамо Мн
ТУР 8
13–15 мая, пятница–воскресенье
Шахтер – Динамо Мн
Витебск – Гомель
Торпедо-БелАЗ – БАТЭ
Слуцк – Днепр
Динамо Бр – Белшина
Ислочь – Славия
Неман – Арсенал
Энергетик-БГУ – Минск
ТУР 9
19–22 мая, четверг–воскресенье
Минск – Шахтер
Арсенал – Энергетик-БГУ
Славия – Неман
Белшина – Ислочь
Днепр – Динамо Бр
БАТЭ – Слуцк
Гомель – Торпедо-БелАЗ
Динамо Мн – Витебск
КУБОК-2021/22
21 мая, суббота
Финальный матч
ТУР 10
26–29 мая, четверг–воскресенье
Шахтер – Витебск
Торпедо-БелАЗ – Динамо Мн
Слуцк – Гомель
Динамо Бр – БАТЭ
Ислочь – Днепр
Неман – Белшина
Энергетик-БГУ – Славия
Минск – Арсенал
ТУР 11
17–19 июня, пятница–воскресенье
Арсенал – Шахтер
Славия – Минск
Белшина – Энергетик-БГУ
Днепр – Неман
БАТЭ – Ислочь
Гомель – Динамо Бр
Динамо Мн – Слуцк
Витебск – Торпедо-БелАЗ
КУБОК-2022/23
22–23 июня, среда–четверг
1/16 финала
ТУР 12
25–27 июня, суббота–понедельник
Шахтер – Торпедо-БелАЗ
Слуцк – Витебск
Динамо Бр – Динамо Мн
Ислочь – Гомель
Неман – БАТЭ
Энергетик-БГУ – Днепр
Минск – Белшина
Арсенал – Славия
ТУР 13
1–4 июля, пятница–понедельник
Славия – Шахтер
Белшина – Арсенал
Днепр – Минск
БАТЭ – Энергетик-БГУ
Гомель – Неман
Динамо Мн – Ислочь
Витебск – Динамо Бр
Торпедо-БелАЗ – Слуцк
ТУР 14
8–10 июля, пятница–воскресенье
Шахтер – Слуцк
Динамо Бр – Торпедо-БелАЗ
Ислочь – Витебск
Неман – Динамо Мн
Энергетик-БГУ – Гомель
Минск – БАТЭ
Арсенал – Днепр
Славия – Белшина
ТУР 15
15–17 июля, пятница–воскресенье
Белшина – Шахтер
Днепр – Славия
БАТЭ – Арсенал
Гомель – Минск
Динамо Мн – Энергетик-БГУ
Витебск – Неман
Торпедо-БелАЗ – Ислочь
Слуцк – Динамо Бр
РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ
23–24 июля, суббота–воскресенье
КУБОК-2022/23
30–31 июля, суббота–воскресенье
1/8 финала
ТУР 16
5–7 августа, пятница–воскресенье
Шахтер – Динамо Бр
Слуцк – Ислочь
Торпедо-БелАЗ – Неман
Витебск – Энергетик-БГУ
Динамо Мн – Минск
Гомель – Арсенал
БАТЭ – Славия
Днепр – Белшина
ТУР 17
12–14 августа, пятница–воскресенье
Днепр – Шахтер
Белшина – БАТЭ
Славия – Гомель
Арсенал – Динамо Мн
Минск – Витебск
Энергетик-БГУ – Торпедо-БелАЗ
Неман – Слуцк
Ислочь – Динамо Бр
ТУР 18
19–21 августа, пятница–воскресенье
Шахтер – Ислочь
Динамо Бр – Неман
Слуцк – Энергетик-БГУ
Торпедо-БелАЗ – Минск
Витебск – Арсенал
Динамо Мн – Славия
Гомель – Белшина
БАТЭ – Днепр
ТУР 19
26–28 августа, пятница–воскресенье
БАТЭ – Шахтер
Днепр – Гомель
Белшина – Динамо Мн
Славия – Витебск
Арсенал – Торпедо-БелАЗ
Минск – Слуцк
Энергетик-БГУ – Динамо Бр
Неман – Ислочь
ТУР 20
2–4 сентября, пятница–воскресенье
Шахтер – Неман
Ислочь – Энергетик-БГУ
Динамо Бр – Минск
Слуцк – Арсенал
Торпедо-БелАЗ – Славия
Витебск – Белшина
Динамо Мн – Днепр
Гомель – БАТЭ
ТУР 21
9–11 сентября, пятница–воскресенье
Гомель – Шахтер
БАТЭ – Динамо Мн
Днепр – Витебск
Белшина – Торпедо-БелАЗ
Славия – Слуцк
Арсенал – Динамо Бр
Минск – Ислочь
Энергетик-БГУ – Неман
ТУР 22
16–18 сентября, пятница–воскресенье
Шахтер – Энергетик-БГУ
Неман – Минск
Ислочь – Арсенал
Динамо Бр – Славия
Слуцк – Белшина
Торпедо-БелАЗ – Днепр
Витебск – БАТЭ
Динамо Мн – Гомель
ТУР 23
30 сентября – 2 октября, пятница–воскресенье
Динамо Мн – Шахтер
Гомель – Витебск
БАТЭ – Торпедо-БелАЗ
Днепр – Слуцк
Белшина – Динамо Бр
Славия – Ислочь
Арсенал – Неман
Минск – Энергетик-БГУ
ТУР 24
7–9 октября, пятница–воскресенье
Шахтер – Минск
Энергетик-БГУ – Арсенал
Неман – Славия
Ислочь – Белшина
Динамо Бр – Днепр
Слуцк – БАТЭ
Торпедо-БелАЗ – Гомель
Витебск – Динамо Мн
ТУР 25
14–16 октября, пятница–воскресенье
Витебск – Шахтер
Динамо Мн – Торпедо-БелАЗ
Гомель – Слуцк
БАТЭ – Динамо Бр
Днепр – Ислочь
Белшина – Неман
Славия – Энергетик-БГУ
Арсенал – Минск
ТУР 26
21–23 октября, пятница–воскресенье
Шахтер – Арсенал
Минск – Славия
Энергетик-БГУ – Белшина
Неман – Днепр
Ислочь – БАТЭ
Динамо Бр – Гомель
Слуцк – Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ – Витебск
ТУР 27
28–30 октября, пятница–воскресенье
Торпедо-БелАЗ – Шахтер
Витебск – Слуцк
Динамо Мн – Динамо Бр
Гомель – Ислочь
БАТЭ – Неман
Днепр – Энергетик-БГУ
Белшина – Минск
Славия – Арсенал
ТУР 28
4–6 ноября, пятница–воскресенье
Шахтер – Славия
Арсенал – Белшина
Минск – Днепр
Энергетик-БГУ – БАТЭ
Неман – Гомель
Ислочь – Динамо Мн
Динамо Бр – Витебск
Слуцк – Торпедо-БелАЗ
ТУР 29
13 ноября, воскресенье
Слуцк – Шахтер
Торпедо-БелАЗ – Динамо Бр
Витебск – Ислочь
Динамо Мн – Неман
Гомель – Энергетик-БГУ
БАТЭ – Минск
Днепр – Арсенал
Белшина – Славия
ТУР 30
19 ноября, суббота
Шахтер – Белшина
Славия – Днепр
Арсенал – БАТЭ
Минск – Гомель
Энергетик-БГУ – Динамо Мн
Неман – Витебск
Ислочь – Торпедо-БелАЗ
Динамо Бр – Слуцк
ПЕРЕХОДНЫЙ МАТЧ
23 ноября, среда
ПЕРЕХОДНЫЙ МАТЧ
27 ноября, воскресенье
Публикация из № 22 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!