Футбол

Сегодня стартует чемпионат Беларуси по футболу. Вот расписание матчей в этом сезоне.

ТУР 1

18–20 марта, пятница–воскресенье

Динамо (Брест) – Шахтер (Солигорск)

Ислочь (Минский район) – Слуцк

Неман (Гродно) – Торпедо-БелАЗ (Жодино)

Энергетик-БГУ (Минск) – Витебск

Минск – Динамо (Минск)

Арсенал (Дзержинск) – Гомель

Славия (Мозырь) – БАТЭ (Борисов)

Белшина (Бобруйск) – Днепр (Могилев)

ТУР 2

1–3 апреля, пятница–воскресенье

Шахтер – Днепр

БАТЭ – Белшина

Гомель – Славия

Динамо Мн – Арсенал

Витебск – Минск

Торпедо-БелАЗ – Энергетик-БГУ

Слуцк – Неман

Динамо Бр – Ислочь

КУБОК-2021/22

6 апреля, среда

1/2 финала. Первые матчи

ТУР 3

8–11 апреля, пятница–понедельник

Ислочь – Шахтер

Неман – Динамо Бр

Энергетик-БГУ – Слуцк

Минск – Торпедо-БелАЗ

Арсенал – Витебск

Славия – Динамо Мн

Белшина – Гомель

Днепр – БАТЭ

ТУР 4

15–17 апреля, пятница–воскресенье

Шахтер – БАТЭ

Гомель – Днепр

Динамо Мн – Белшина

Витебск – Славия

Торпедо-БелАЗ – Арсенал

Слуцк – Минск

Динамо Бр – Энергетик-БГУ

Ислочь – Неман

ТУР 5

21–23 апреля, четверг–суббота

Неман – Шахтер

Энергетик-БГУ – Ислочь

Минск – Динамо Бр

Арсенал – Слуцк

Славия – Торпедо-БелАЗ

Белшина – Витебск

Днепр – Динамо Мн

БАТЭ – Гомель

КУБОК-2021/22

26 апреля, вторник

1/2 финала. Ответные матчи

ТУР 6

30 апреля – 2 мая, суббота–понедельник

Шахтер – Гомель

Динамо Мн – БАТЭ

Витебск – Днепр

Торпедо-БелАЗ – Белшина

Слуцк – Славия

Динамо Бр – Арсенал

Ислочь – Минск

Неман – Энергетик-БГУ

ТУР 7

7–9 мая, суббота–понедельник

Энергетик-БГУ – Шахтер

Минск – Неман

Арсенал – Ислочь

Славия – Динамо Бр

Белшина – Слуцк

Днепр – Торпедо-БелАЗ

БАТЭ – Витебск

Гомель – Динамо Мн

ТУР 8

13–15 мая, пятница–воскресенье

Шахтер – Динамо Мн

Витебск – Гомель

Торпедо-БелАЗ – БАТЭ

Слуцк – Днепр

Динамо Бр – Белшина

Ислочь – Славия

Неман – Арсенал

Энергетик-БГУ – Минск

ТУР 9

19–22 мая, четверг–воскресенье

Минск – Шахтер

Арсенал – Энергетик-БГУ

Славия – Неман

Белшина – Ислочь

Днепр – Динамо Бр

БАТЭ – Слуцк

Гомель – Торпедо-БелАЗ

Динамо Мн – Витебск

КУБОК-2021/22

21 мая, суббота

Финальный матч

ТУР 10

26–29 мая, четверг–воскресенье

Шахтер – Витебск

Торпедо-БелАЗ – Динамо Мн

Слуцк – Гомель

Динамо Бр – БАТЭ

Ислочь – Днепр

Неман – Белшина

Энергетик-БГУ – Славия

Минск – Арсенал

ТУР 11

17–19 июня, пятница–воскресенье

Арсенал – Шахтер

Славия – Минск

Белшина – Энергетик-БГУ

Днепр – Неман

БАТЭ – Ислочь

Гомель – Динамо Бр

Динамо Мн – Слуцк

Витебск – Торпедо-БелАЗ

КУБОК-2022/23

22–23 июня, среда–четверг

1/16 финала

ТУР 12

25–27 июня, суббота–понедельник

Шахтер – Торпедо-БелАЗ

Слуцк – Витебск

Динамо Бр – Динамо Мн

Ислочь – Гомель

Неман – БАТЭ

Энергетик-БГУ – Днепр

Минск – Белшина

Арсенал – Славия

ТУР 13

1–4 июля, пятница–понедельник

Славия – Шахтер

Белшина – Арсенал

Днепр – Минск

БАТЭ – Энергетик-БГУ

Гомель – Неман

Динамо Мн – Ислочь

Витебск – Динамо Бр

Торпедо-БелАЗ – Слуцк

ТУР 14

8–10 июля, пятница–воскресенье

Шахтер – Слуцк

Динамо Бр – Торпедо-БелАЗ

Ислочь – Витебск

Неман – Динамо Мн

Энергетик-БГУ – Гомель

Минск – БАТЭ

Арсенал – Днепр

Славия – Белшина

ТУР 15

15–17 июля, пятница–воскресенье

Белшина – Шахтер

Днепр – Славия

БАТЭ – Арсенал

Гомель – Минск

Динамо Мн – Энергетик-БГУ

Витебск – Неман

Торпедо-БелАЗ – Ислочь

Слуцк – Динамо Бр

РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ

23–24 июля, суббота–воскресенье

КУБОК-2022/23

30–31 июля, суббота–воскресенье

1/8 финала

ТУР 16

5–7 августа, пятница–воскресенье

Шахтер – Динамо Бр

Слуцк – Ислочь

Торпедо-БелАЗ – Неман

Витебск – Энергетик-БГУ

Динамо Мн – Минск

Гомель – Арсенал

БАТЭ – Славия

Днепр – Белшина

ТУР 17

12–14 августа, пятница–воскресенье

Днепр – Шахтер

Белшина – БАТЭ

Славия – Гомель

Арсенал – Динамо Мн

Минск – Витебск

Энергетик-БГУ – Торпедо-БелАЗ

Неман – Слуцк

Ислочь – Динамо Бр

ТУР 18

19–21 августа, пятница–воскресенье

Шахтер – Ислочь

Динамо Бр – Неман

Слуцк – Энергетик-БГУ

Торпедо-БелАЗ – Минск

Витебск – Арсенал

Динамо Мн – Славия

Гомель – Белшина

БАТЭ – Днепр

ТУР 19

26–28 августа, пятница–воскресенье

БАТЭ – Шахтер

Днепр – Гомель

Белшина – Динамо Мн

Славия – Витебск

Арсенал – Торпедо-БелАЗ

Минск – Слуцк

Энергетик-БГУ – Динамо Бр

Неман – Ислочь

ТУР 20

2–4 сентября, пятница–воскресенье

Шахтер – Неман

Ислочь – Энергетик-БГУ

Динамо Бр – Минск

Слуцк – Арсенал

Торпедо-БелАЗ – Славия

Витебск – Белшина

Динамо Мн – Днепр

Гомель – БАТЭ

ТУР 21

9–11 сентября, пятница–воскресенье

Гомель – Шахтер

БАТЭ – Динамо Мн

Днепр – Витебск

Белшина – Торпедо-БелАЗ

Славия – Слуцк

Арсенал – Динамо Бр

Минск – Ислочь

Энергетик-БГУ – Неман

ТУР 22

16–18 сентября, пятница–воскресенье

Шахтер – Энергетик-БГУ

Неман – Минск

Ислочь – Арсенал

Динамо Бр – Славия

Слуцк – Белшина

Торпедо-БелАЗ – Днепр

Витебск – БАТЭ

Динамо Мн – Гомель

ТУР 23

30 сентября – 2 октября, пятница–воскресенье

Динамо Мн – Шахтер

Гомель – Витебск

БАТЭ – Торпедо-БелАЗ

Днепр – Слуцк

Белшина – Динамо Бр

Славия – Ислочь

Арсенал – Неман

Минск – Энергетик-БГУ

ТУР 24

7–9 октября, пятница–воскресенье

Шахтер – Минск

Энергетик-БГУ – Арсенал

Неман – Славия

Ислочь – Белшина

Динамо Бр – Днепр

Слуцк – БАТЭ

Торпедо-БелАЗ – Гомель

Витебск – Динамо Мн

ТУР 25

14–16 октября, пятница–воскресенье

Витебск – Шахтер

Динамо Мн – Торпедо-БелАЗ

Гомель – Слуцк

БАТЭ – Динамо Бр

Днепр – Ислочь

Белшина – Неман

Славия – Энергетик-БГУ

Арсенал – Минск

ТУР 26

21–23 октября, пятница–воскресенье

Шахтер – Арсенал

Минск – Славия

Энергетик-БГУ – Белшина

Неман – Днепр

Ислочь – БАТЭ

Динамо Бр – Гомель

Слуцк – Динамо Мн

Торпедо-БелАЗ – Витебск

ТУР 27

28–30 октября, пятница–воскресенье

Торпедо-БелАЗ – Шахтер

Витебск – Слуцк

Динамо Мн – Динамо Бр

Гомель – Ислочь

БАТЭ – Неман

Днепр – Энергетик-БГУ

Белшина – Минск

Славия – Арсенал

ТУР 28

4–6 ноября, пятница–воскресенье

Шахтер – Славия

Арсенал – Белшина

Минск – Днепр

Энергетик-БГУ – БАТЭ

Неман – Гомель

Ислочь – Динамо Мн

Динамо Бр – Витебск

Слуцк – Торпедо-БелАЗ

ТУР 29

13 ноября, воскресенье

Слуцк – Шахтер

Торпедо-БелАЗ – Динамо Бр

Витебск – Ислочь

Динамо Мн – Неман

Гомель – Энергетик-БГУ

БАТЭ – Минск

Днепр – Арсенал

Белшина – Славия

ТУР 30

19 ноября, суббота

Шахтер – Белшина

Славия – Днепр

Арсенал – БАТЭ

Минск – Гомель

Энергетик-БГУ – Динамо Мн

Неман – Витебск

Ислочь – Торпедо-БелАЗ

Динамо Бр – Слуцк

ПЕРЕХОДНЫЙ МАТЧ

23 ноября, среда

ПЕРЕХОДНЫЙ МАТЧ

27 ноября, воскресенье

Публикация из № 22 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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