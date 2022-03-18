В конце февраля сопредседатель ликвидированной по решению суда организации «Говори правду» отнесла в Минобороны письмо с требованием обеспечить выполнение Конституции и выдворить российские войска с белорусской территории.

«Если мы нарушаем законы стран, граничащих с Беларусью, мы подвергаем страну и ее граждан опасности ответного военного удара, в случае взрыва (не важно, по чьей вине) ЧАЭС – повторной ядерной катастрофы, угрозы экономического кризиса. Требую:

– соблюдения от Республики Беларусь принципа нейтральности,

– остановить движение любой военной техники, военных и оружия в Украину,

– обеспечить немедленное возвращение российских войск и техники на территорию Российской Федерации в связи с окончанием первоначального срока совместных учений,

– обеспечить соблюдение статьи 18 Конституции, согласно которой Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров».

«Народная Воля» поинтересовалась, как в Министерстве обороны отреагировали на обращение.

– Реакция есть, – рассказала Татьяна Короткевич. – Я написала два письма. Одно в Министерство обороны отнесла лично, а второе, аналогичное, отправила в Совет министров – с требованием организовать гуманитарные коридоры в Беларуси, чтобы мы могли помогать украинцам. И получила ответ из Министерства иностранных дел за подписью заместителя министра Игоря Назарука, причем очень быстро. Звучит он так:

«В связи с Вашим обращением информируем о том, что исчерпывающая информация по волнующим Вас вопросам была изложена 1 марта 2022 года в выступлении Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на расширенном заседании Совета безопасности Беларуси (текст размещён на официальном сайте Президента). В частности, Глава государства подчеркнул, что ни одна часть Вооруженных Сил Республики Беларусь не выводилась из мест постоянной дислокации и таких намерений не имеется.

Республика Беларусь всегда активно и последовательно выступала за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Нами были созданы все необходимые условия для заключения Минских соглашений и последующей работы Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

И в нынешней ситуации мы считаем дипломатические методы приоритетными и прилагаем максимум усилий, чтобы организовать переговорный процесс, помочь конфликтующим сторонам найти точки соприкосновения в их позициях и остановить кровопролитие».

16 марта я получила ответ и из Министерства обороны. Ответ написал помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Леонид Касинский.

«В Министерстве обороны Республики Беларусь в пределах компетенции рассмотрены Ваши обращения. Информация, изложенная в них, принята к сведению, – написано в документе. – Сообщаем, что военное сотрудничество Министерством обороны с оборонными ведомствами Российской Федерации и других государств, в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и Союзного государства, осуществляется в интересах национальной безопасности страны и в строгом соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Руководством Министерства обороны неоднократно указывалось, что белорусские военнослужащие выполняют задачи в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2021/2022 учебном году только в пределах границ Республики Беларусь и участие в специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины не принимают.

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» ответ на обращение может быть обжалован в суд».

– Но это не значит, что мы должны успокоиться, – продолжает рассказ Татьяна Короткевич. – Мне кажется, что сегодня, в XXI веке, всегда есть возможность договориться без оружия, найти компромисс и взаимодействовать, а не начинать войну.

Очень важно, чтобы люди держали руку на пульсе, постоянно задавали вопросы по этому поводу. Эта тема сегодня волнует каждого белоруса. Я уверена, что большинство белорусов не хотят, чтобы их дети, сыновья, братья, мужья, отцы участвовали в любых боевых действиях. Об этом говорят все, с кем я ни общалась бы. У меня есть информация, что сегодня призывают на учения даже тех, кого освободили из мест лишения свободы, в том числе и по статье 328.

Безусловно, сегодня все напряжены. Есть ряд правил, которые помогут немного минимизировать напряжение. Во-первых, необходимо черпать информацию только из проверенных и верифицированных источников. Во-вторых, минимизировать поток новостей, сделать какой-то график просмотра новостей. Я знаю людей, которые сейчас просто живут с телефоном, у них война в режиме онлайн. В-третьих, сформулировать свою гражданскую позицию. Например, я белорус, и я против войны, я выступаю за то, чтобы Беларусь сохраняла дружеские отношения со своими соседями, я против участия белорусов в этой войне.

В-четвертых, выбирать круг общения. С людьми, которые пропагандируют войну, нужно общаться определенным способом, их не нужно ни в чем переубеждать. Но можно задавать им уточняющие вопросы, например: а почему весь мир солидарен с Украиной, а не с Россией?

В-пятых, находить время, чтобы переключать внимание с войны на другие темы. Есть дом, дети, работа, здоровье. В этот период очень важно сохранить себя, найти то, что подзаряжает. И обязательно общаться с близкими по духу людьми, не замыкаться, а поддерживать друг друга.

Публикация из № 22 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»