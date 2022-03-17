Победительницей международного конкурса красоты “Мисс мира – 2021” стала Каролина Белявска из Польши, сообщается на сайте конкурса.

Церемония награждения прошла в пуэрториканском городе Сан-Хуан. Корону вручала обладательница титула “Мисс мира – 2019” Тони-Энн Сингх из Ямайки.

В конкурсе участвовали 97 девушек из разных стран, в том числе из Ирака и Сомали – двух государств, которые впервые отправили своих представительниц на “Мисс мира”. В финал прошли лишь 40 участниц.

В этот раз на конкурсе не было девушки из России.

В 2021 году в программу “Мисс мира” вернулись соревнования в купальниках, отмененные несколько лет назад. Также финалистки соперничали в нескольких дополнительных категориях. Еще в декабре представительница Монголии Бортэ-Учжин Ану победила в конкурсе талантов, лучшей моделью признали Оливию Ясе из Кот-д’Ивуара, а в спортивном соревновании победила Каролина Видалес из Мексики.

Первоначально ожидалось, что финал “Мисс мира” состоится 17 декабря 2021 года, однако церемонию отменили в последний момент из-за вспышки COVID-19. Заболели 23 участницы и 15 сотрудников конкурса. Спустя неделю было решено перенести награждение на март 2022 года.

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