Ограничения на операции с наличной валютой и сложности с обслуживанием за рубежом карт Visa и Mastercard ряда банков вынуждают белорусский бизнес и обычных людей искать альтернативные варианты. В качестве одного из них рассматриваются китайские юани и платежная система UnionPay. Насколько привлекательным может быть этот вектор?

Западные санкции подталкивают предприятия и банки Беларуси к переходу на расчеты в национальных валютах. Так, на правительственном уровне уже достигнуты договоренности об увеличении расчетов в российских рублях. Другой валютой, на которую хотят сделать ставку, называется китайский юань.

Эксперты прогнозируют, что после ограничения обращения долларов и евро многие банки начнут предлагать счета и вклады в китайской валюте, будут появляться карточки со счетом в юанях и мультивалютные карты рубль-юань. Этот тренд уже виден в России, где банки открывают вклады в юанях и фиксируют возросший интерес к картам UnionPay. Спрос на карты китайской платежной системы подстегнул уход с российского рынка других международных платежных систем (невозможность использования карт Visa и MasterCard, выпущенных российскими банками, как за рубежом, так и для трансграничных платежей), а также слабая представленность платежной системы «Мир» за рубежом.

— Ситуации в Беларуси и России в преломлении на сотрудничество с Китаем на данный момент несколько разнятся, — комментирует ilex экономист проекта BEROC Анастасия Лузгина. — В отличие от России, у которой с Китаем положительное сальдо торговли, Беларусь больше закупает товаров в Китае, чем туда продает. Если Беларусь хочет вести больше расчетов в юанях, то надо их откуда-то брать. А у нас сальдо и так выходит отрицательное.

Удельный вес юаня в общей структуре расчетов Беларуси достаточно низок. Это означает, что есть потенциал для его существенного роста, в том числе при условии возобновления СВОП-соглашения с Народным банком Китая, полагает член Правления Нацбанка Беларуси Денис Горегляд.

В 2009 году Нацбанк Беларуси и Народный банк Китая заключали соглашение, предусматривавшее обмен национальными валютами в объеме около 3 млрд долларов в эквиваленте. Однако субъекты хозяйствования обеих стран мало интересовались открывшимися возможностями. Девальвация 2011 года, в ходе которой белорусский рубль обесценился к юаню в 2,9 раза, не добавила оптимизма для пролонгации договора.

Второе трехлетнее валютное СВОП-соглашение Беларуси и Китая подписали в 2015 году. Стороны обязались предоставить друг другу средства в национальных валютах на сумму около 1,12 млрд долларов.

В целом расчеты в китайских юанях не получили широкого распространения в сфере экспортно-импортных операций Беларуси. Спрос на юаневые кредиты со стороны белорусских предприятий был невелик, а валютное кредитование физлиц законодательно запрещено. Депозиты в юанях не были интересны белорусским вкладчикам, которые отдавали предпочтение долларам, евро, белорусскому и российском рублям.

— Из накопленного за время работы в санкционном режиме опыта мы вынесли одно золотое правило: китайские банки всегда более лояльны там, где в реализации внешнеторгового контракта проявляют интерес не только белорусское предприятие и белорусский банк, как провайдер ее интересов, но и китайская компания, — считает директор департамента развития корпоративного бизнеса Банка БелВЭБ Александр Кашлач.

— Действительно, если у белорусских компаний есть отношения с китайскими партнерами, то они могут договориться о переводе расчетов в юани, — считает Анастасия Лузгина. — Однако в данном направлении могут возникнуть сложности с китайскими банками, которые активно сотрудничая с Америкой, и с Евросоюзом, не захотят подвергать себя риску попадания под вторичные санкции, работая с российским или белорусским бизнесом.

Финансисты полагают, что успех СВОП-сделки зависит от динамики и структуры внешней торговли, а также от потребности ее участников в национальных или свободно конвертируемых валютах. Для Китая подобное соглашение — очередной шаг по распространению и увеличения доли юаня в мировой торговле, а также его постепенной конвертируемости на глобальном рынке.

— Китай заинтересован в увеличении расчетов в юанях. Но сталкивается с трудностями ограниченной конвертации валюты, — отмечает Лузгина. — Да, по объему торговли Китай в мировых лидерах, но этого нельзя сказать про объемы транзакций в юанях. Однако доля операции в китайской валюте в общем объеме расчетов постепенно может увеличиваться. Китай делает все возможное для этого. Одной из мер по интернационализации национальной валюты Китая является запуск цифрового юаня. В отличие от рынка частных цифровых валют, на обращение которых в Китае установлен практически полный запрет, проект по введению цифровой валюты центрального банка постепенно развивается.

В настоящее время юани в своих обменниках предлагают 7 белорусских банков (Беларусбанк, Белагропромбанк, Белгазпромбанк, БелВЭБ, МТБанк, Цептербанк и Франсабанк, который находится в процессе присоединения к Альфа-Банку). Банки покупают 10 юаней за 3-4,5 белорусского рубля, а продают – за 5-6,5 белорусского рубля. Для расчетов счета в юанях подходят, а вот в качестве достойной альтернативы долларам и евро в сбережениях — сомнительно, считают финансисты. Юань не такая стабильная валюта как доллар.

— Китайский юань — это не свободно конвертируемая валюта, а ограничено конвертируемая валюта, как белорусский и российский рубли, — подчеркивает Лузгина. — В Китае существует ряд ограничений в валютной сфере: по движению капитала, по выводу наличности из страны. Юань, благодаря поддержке Народного банка Китая, сохраняет свою ценовую стабильность. Но когда были попытки сделать более свободное курсообразование, то начинались колебания. Поэтому говорить о том, что открытие депозитов в юанях избавит вас от серьезных рисков, связанных, например, с обесценением, я бы не стала.

Покрытие эквайринговой сети UnionPay в Беларуси значительно выросло. Карты китайской платежной системы в Беларуси обслуживают банкоматы и терминалы Беларусбанка, Белагропромбанка и Белгазпромбанка. UnionPay в августе 2021 года заявляла, что ее карты принимаются 65% банкоматов и терминалов в Беларуси.

Белгазпромбанк занимается эмиссией карт UnionPay. В банке подтвердили выросший спрос на карты китайской платежной системы. В 2021 году UnionPay показала наибольшие темпы роста в Беларуси, увеличив количество почти в 2,8 раза до 8,9 тысяч штук. Для сравнения карт Visa стало 6,34 млн штук, MasterCard — 5,84 млн, БЕЛКАРТ — 3,5 млн.

На сайте UnionPay указано порядка 180 стран, где поддерживаются их карты, но на деле их меньше. UnionPay не уточняют, что в отдельных регионах платежную систему может поддерживать только один банк или магазин. Даже на примере Беларуси видно, что покрыта не все страна.

UnionPay является китайской национальной платежной системой и она в первую очередь наиболее распространена на внутреннем рынке Китая, считает директор и руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин. Однако, по его словам, китайские туристы «в последние годы стали значительным трендом в большинстве популярных туристических направлений, и местный бизнес старается подстроиться под привычные для них платежные инструменты».

— В розничном бизнесе тенденции в Беларуси и России пока рано подводить под общий знаменатель, — отмечает экономист BEROC. — Visa и Mastercard ушли из России, но не из Беларуси. И сложности для белорусских пользователей связаны либо с лимитами на получение долларов и евро, которые вводят банки, то есть это никак не связано с выбором платежной системы, либо с ограничениями в деятельности самих банков. Что будет, если Visa и Mastercard уйдут из Беларуси и больше белорусских банков отключат от SWIFT? Думаю, на первом этапе будет большая ориентация на карты «Мир» и российский аналог «свифта» из-за большей вовлеченности Беларуси в торговлю с Россией и лучшей интегрированностью белорусских банков в платежную российскую инфраструктуру. В последующем может развиваться и китайский вектор.

В Беларуси UnionPay конкурирует не только с Visa и Masterсard, но и с картами внутренней платежной системы БЕЛКАРТ и ее российского партнера «Мир». Российские банки, в свою очередь, начали работать над коллаборацией UnionPay с «Миром». Такой кобейджинговой (работающую с двумя платежными системами одновременно) картой можно будет расплачиваться в рублях в Беларуси, России и в некоторых других странах.

— Для конечного потребителя могут возрасти издержки за счет двойной конвертации. Допустим, у вас есть карта UnionPay. Вы собрались в отпуск в страну, где в ходу, например, евро. Ваши рубли сначала конвертируются в юани, а только потом в евро. Т. е. будут большие комиссии, — поясняет Анастасия Лузгина и резюмирует: — Чтобы юань занял определенное место в структуре счетов и вкладов в Беларуси, потребуется время. Это не сегодняшний день. Мы видим, что в той же России, где на порядок больше и объемы торговли, и лучше развита инфраструктура, спрос на юань, на карты UnionPay пока не такой большой. Хотя в последнее время эти процессы активизировались.

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