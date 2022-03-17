Политзаключенный Виктор Бабарико прислал из тюрьмы письмо, в котором поделился мыслями относительно войны России с Украиной.

Бывший претендент в президенты Беларуси, осужденный режимом на 14 лет заключения, пишет: «Надо четко понимать, что у одной из сторон конфликта точно уже нет будущего, о котором они мечтали: прошлый мир — не сохранить. Желание жить лучше — не остановить.

Настоящий правильный мир строится на ценности отдельного человека, а не на абстрактных понятиях: государство, нация и т.п.

За всем этим нужно видеть ценность человека и измерять все свои поступки критерием: на пользу или нет это отдельно взятому индивиду.

Правильное государство — это такое, где большинство (а еще лучше — каждый) мог бы сказать: «Государство — это я».

Страна — для людей, а не люди — для страны. Они — не топливо, которое можно сжигать в печке, чтобы двигаться вперед».

Напомним, что Виктор Бабарико возглавлял белорусскую “дочку” российского “Газпромбанка”. Пропаганда активно раскручивала тезис, что на президентских выборах он был российской ставкой. До выборов Бабарико не допустили.

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