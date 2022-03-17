Цены на лекарства в белорусских аптеках зависят только от колебаний курсов валют, что сказывается на стоимости поставок и компонентов для производства; необоснованного взлета цен фармацевтическая отрасль обещает не допустить.

“Населению не стоит волноваться – лекарства в аптеках есть и будут”, — заявил в интервью для БелТА гендиректор РУП “Белфармация” Сергей Литош.

“Все наши ресурсы направлены на то, чтобы проблем у населения и организаций здравоохранения в этой сфере не возникало. Можем успокоить население: лекарства есть и будут. Любой спрос мы удовлетворим”, – сказал Литош.

По его словам, вопросы с поставками медикаментов решаются оперативно. В частности, могут возникать логистические проблемы с доставкой грузов, поскольку часть направлений сейчас закрыта, пишет Sputnik Беларусь.

“Мы ищем и находим альтернативные пути поставок препаратов. Если и были какие-то перебои в связи с изменением логистики, в течение нескольких дней они решались”, – отметил он.

Медикаментов хватает. И йода тоже

На данный момент уже поступили на аптечный склад и в аптеки РУП “Белфармация” противодиабетические препараты (в инъекционных формах и в таблетках), также есть в наличии сердечно-сосудистые препараты и гормоны щитовидной железы, сообщил Литош. Поставки состоялись, препараты прошли контроль качества.

“В какой-то момент у населения отмечался стихийный повышенный спрос на йод, но он в течение полудня был удовлетворен в полном объеме. На сегодня по препаратам йода проблем вообще нет”, – сказал руководитель “Белфармации”.

Что говорят зарубежные поставщики

Переговоры с поставщиками и производителями лекарств продолжаются на ежедневной основе, они подтверждают возможность дальнейших поставок. При необходимости объем поставок может быть увеличен, сказал Литош.

Что происходит с ценами на лекарства

По словам гендиректора “Белфармации”, необоснованного роста цен на медикаменты в Беларуси не будет. Розничная цена на новые партии лекарств формируется исходя из курса валюты на дату их поступления, отметил он.

“Естественно, при повышении курса новая цена будет выше, чем на предыдущие поставки. Никакие другие элементы повышения цен у нас не используются”, – сказал Литош.

Порядок формирования цен в Беларуси соблюдается годами и ни разу не было нарушений, отметил руководитель предприятия, “необоснованного роста цен мы не допустим”.

Производство лекарств

Спрос населения на белорусские лекарства удовлетворяется в полном объеме, цены на них могут поменяться в будущем, только если существенно изменится цена на импорные компоненты, пояснили в “Белфармации”.