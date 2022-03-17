18.03.2022, 1:01

Троих сотрудников “Тут Бай Медиа” освободили из СИЗО

Три сотрудника “Тут Бай Медиа” освобождены из СИЗО, пишет Смартпресс со ссылкой на издание dev.by:

  • главный редактор политико-экономического блока новостей Ольга Лойко,
  • заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко,
  • менеджер Publisher Box Андрей Авдеев.

Напомним, 11 марта стало известно, что из СИЗО также вышли еще 3 сотрудницы “Тут Бай Медиа” – бывшие заместитель главного бухгалтера Мария Новик, заместитель гендиректора по общим вопросам Ирина Рыбалко и главный бухгалтер Анжела Ассад.

Отмечалось, что всем троим изменили меру пресечения. Предъявленное ранее обвинение с них не снято.

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