Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине.

“Российская Федерация должна, в ожидании окончательного решения по делу, приостановить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины”, – заявила главный судья Международного суда ООН Джоан Донохью, пишет Thinktanks.by.

“Суд считает, что Российская Федерация должна гарантировать, что любые воинские или регулярные соединения, которые могут управляться ею или поддерживаться, а также любые организации или лица, которые могут косвенно ею контролироваться, не будут предпринимать дальнейшие меры в этих операциях”, – добавила судья.

Объявляя решение, судья отметила, что у суда есть юрисдикция для расследования того, происходит ли геноцид в Украине – после иска, поданного Украиной против России.

Судья объяснила, что у суда нет доказательств того, что Украина совершает геноцид на своей территории, как утверждала Россия.

Судья отметила, что у суда есть сомнения, разрешает ли конвенция о предотвращении геноцида односторонние военные действия в другом государстве для предотвращения геноцида.

Судья заявила, что решение суда является обязательным для исполнения.

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