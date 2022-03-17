Полиция арестовала яхту Виктора Медведчука Royal Romance — одну из пяти самых больших яхт в мире, пришвартованную в порту хорватского города Риека, сообщают СМИ.

“Это означает, что яхта не может покинуть текущее место стоянки”, — пишет Смартпресс со ссылкой хорватское издание Novi list.

Издание отмечает, что это следствие санкций, наложенных Европейским союзом на Россию, конкретно – “на многочисленных олигархов, владеющих компаниями, домами и судами по всей Европе”.

“Royal Romance уже давно пришвартован в порту Риеки. Владельцем этого 92-метрового сверхроскошного судна по крайней мере до марта прошлого года был украинский политик и миллиардер Виктор Медведчук, близкий друг Путина и лидер пророссийской оппозиции в Украине, а также, скорее всего, кандидат в украинские марионеточные премьер-министры в случае, если Путину удастся сломить сопротивление украинцев”, – говорится в статье.

Royal Romance входит в пятерку крупнейших роскошных яхт мира, ежегодные расходы на ее содержание и путешествия оцениваются в $15-20 миллионов.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»