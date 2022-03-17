Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в полночь с 17 на 18 марта снимаются все ковидные ограничения на въезд в РФ со стороны Беларуси. Это согласовано с Владимиром Путиным.

Как сообщалось, снятие ограничений премьеры Беларуси и России анонсировали 14 марта по итогам переговоров в Москве.

Пока неизвестно, будет ли обязателен ПЦР-тест для белорусских граждан, не имеющих вида на жительство в РФ. Например, это необходимо на авиатранспорте. Однако заявление Мишустина означает, что теперь можно будет беспрепятственно въехать по земле на автотранспорте.

В частности, ранее из-за ограничений на автобусе можно было приехать только по определенным причинам. К примеру, это поездка на лечение, на работу и т.д. Нужно было предоставлять подтверждающие документы. По этой причине появился теневой сегмент по выдаче таких документов. Также свои услуги предлагали нелегальные маршрутчики. Были даже варианты перевозки на вездеходах и тракторах через труднодоступные места на границе Витебской и Смоленской областей.

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