Россия отказалась выполнять требование Международного уголовного суда ООН остановить войну в Украине, сообщают СМИ.

“Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как “согласие сторон”. Здесь никакого согласия быть не может”, — заявил Дмитрий Песков. Его слова цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН (МС) в Гааге не нашел никаких доказательств, указывающих на то, что Украина совершала геноцид против русскоязычного населения на Донбассе и постановил России приостановить “спецоперацию”.

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