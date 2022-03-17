Перешедший из Польши солдат Эмиль Чечко, который рассказывал ужасы о ситуации с беженцами на польской границе, найден в Минске повешенным, сообщает Слдственный комитет Беларуси.

“Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечко по месту проживания в Минске”, – говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия.

“В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия”, – сказали в СК.

Следователи отметили, что для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ.

Следственным комитетом Беларуси рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти.

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