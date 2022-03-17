Польша после 2022 года не будет закупать российский газ даже по сниженным ценам.

Польша больше не собирается покупать российский газ, продлевать контракт, который заканчивается в нынешнем году, не будет. Об этом заявил уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции RMF FM.

По словам господина Наимского, сейчас доля поставок из России составляет 50%, однако PGNiG готова к его замене, пишет “Коммерсантъ”.

«Осенью вводим в эксплуатацию газопровод Baltic Pipe. У нас есть обширный газовый терминал в Свиноуйсьце. Мы собираемся завершить соединение с Литвой и Словакией в ближайшие месяцы. Да, мы готовы»,— сказал он. Господин Наимский выразил надежду, что это не приведет к сильному увеличению цены газа.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью Bild заявил, что Германия и весь ЕС должны как можно скорее наложить эмбарго на энергоносители из России. Такой запрет на фоне российской спецоперации на Украине уже ввели в США.

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