Чернобыльская АЭС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Российская сторона достигла договоренности с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности на Чернобыльской АЭС, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она уточнила, что страны будут совместно следить за сохранностью энергоблоков и саркофага, сообщает РИА Новости.
Захарова заверила, что российская сторона намерена и дальше прилагать все усилия для обеспечения сохранности этого объекта.

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