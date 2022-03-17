Минобороны опровергает проведение мобилизации в Вооруженных Силах Беларуси.
Военное ведомство сообщает, что ВС продолжают выполнять комплекс мероприятий подготовки Вооруженных Сил. Так, для проведения практических занятий по огневой, тактической и специальной подготовке задействован ряд полигонов на территории страны.
Также силами реагирования совместно с органами пограничной службы осуществляется усиление охраны Госграницы. “С целью смены подразделений, выполняющих задачи на южных рубежах, частью сил совершается перемещение комбинированным способом в установленные районы. Соединения и воинские части ВВС и войск ПВО выполняют задачи по охране Госграницы в воздушном пространстве усиленным составом”, – говорится в сообщении.
Министерство обороны еще раз настойчиво напоминает, что никаких мероприятий мобилизации в Республике Беларусь не проводится. Все мероприятия осуществляются планово.
“Отмобилизования соединений и воинских частей ВС не предусматривается, распространяемая отдельными деструктивными каналами информация является очередным фейком”, – утверждают в военном ведомстве.
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