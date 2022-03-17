КГБ заявил о предотвращении теракта против российских военных

Комитет государственной безопасности (КБ) Беларуси предотвратил теракт в Мозырском районе, направленный против российских военных и техники. Об этом сообщается в Telegram-канале Агентства телевизионных новостей, входящего в структуру государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания».

«Участники группы были задержаны на стадии подготовки к преступлению», — говорится в сообщении. Исполнители и организаторы теракта не называются.

Уточняется, что задержаны двое жителей Мозыря. КГБ сообщает, что они планировали уничтожить российскую военную технику 10 марта.

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