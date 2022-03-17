Канада закрыла свое воздушное пространство для всех воздушных судов Беларуси и России, сообщает министерство транспорта Канады.

“С немедленного вступления в силу и до дальнейшего уведомления всем воздушным судам, прямо или косвенно принадлежащим, зарегистрированным, зафрахтованным, арендованным, эксплуатируемым или контролируемым гражданином
Российской Федерации или Беларуси, запрещено входить, выходить или облетать воздушное пространство Канады”, — говорится в сообщении.

“Мы запрещаем белорусским самолетам входить в воздушное пространство Канады в ответ на их поддержку неспровоцированной агрессии России в Украине”, — заявил министр транспорта Омар Альхабра.

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