Канада закрыла свое воздушное пространство для всех воздушных судов Беларуси и России, сообщает министерство транспорта Канады.

“С немедленного вступления в силу и до дальнейшего уведомления всем воздушным судам, прямо или косвенно принадлежащим, зарегистрированным, зафрахтованным, арендованным, эксплуатируемым или контролируемым гражданином

Российской Федерации или Беларуси, запрещено входить, выходить или облетать воздушное пространство Канады”, — говорится в сообщении.

Effective immediately, and until further notice, all aircraft directly or indirectly owned, registered, chartered, leased, operated or controlled by a citizen of either the

Russian Federation or of Belarus, are prohibited from entering, exiting or overflying Canadian airspace

— Transport Canada (@Transport_gc) March 16, 2022