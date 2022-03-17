«Это ненормальный спрос». Что сейчас происходит в аптеках и на сколько выросли цены

На днях министр здравоохранения высказался о возросшем спросе на лекарства. По словам Пиневича, за последние две недели аптечный оборот вырос на 25%. При этом в Минздраве говорят, что спрос полностью удовлетворен и ни один из зарубежных поставщиков не отказался от своих контрактов. Отдельные проблемы с поставками есть, но на складах много запасов — «хватит на 3—6 месяцев минимум». Корреспонденты Onliner пробежались по аптекам и на условиях анонимности связались с поставщиками импортных лекарств, чтобы составить свою картину.

Дефицита нет, но люди активно закупаются «про запас»

В рабочую субботу в аптеках Веснянки мы не заметили очередей, зато у провизоров было время, чтобы пообщаться с журналистами.

— У нас сейчас все спокойно, а вот до 8 марта был прям наплыв покупателей, — рассказывает работница одной из частных аптек. — Тогда были еще старые цены, доллар подскочил, и покупатели начали приходить толпами… А теперь уже приехал товар по новым ценам. Дефицита импортных лекарств нет, все поступает как обычно, у нас же есть свой склад.

Чего не нашлось в аптеке, так это йода и йодосодержащих препаратов — все раскупили. Говорят, люди испугались повышения уровня радиации и решили, что йод им понадобится для профилактики лучевой болезни. Минздраву даже пришлось публиковать предупреждение о том, какими последствиями грозит передозировка.

— Cейчас у нас йод есть, но это уникальная ситуация, — смеются в другой аптеке. — А вообще сметали его в большом количестве, это правда. Знаем, что в больнице люди потом лежали с острым отравлением. Принимать препараты йода нужно ведь очень аккуратно, а не так, как это люди делают: ради профилактики решают просто бахнуть большую дозу.

Спрашиваем, на что еще сейчас повышенный спрос. Оказывается, белорусы активно раскупают материалы для перевязки, собирают так называемые «тревожные чемоданчики».

— Очень хорошо идут бинт, марля… Даже не знаем, для чего это людям. Может, дышать через марлю в случае чего? Но вообще в очередях стоят скорее те, у кого есть хронические болезни, кто постоянно принимает какие-то лекарства. Например, сердечники.

Могут и по 5—10 упаковок лекарства взять за раз. Вчера женщина на 2 года вперед запасалась.

Украинские лекарства, рассказывают девушки-провизоры, в их аптеке уже закончились. Но какая ситуация на складах — непонятно. В официальном сообщении от Минздрава прозвучала информация о том, что поставки всех лекарств продолжаются — за исключением Украины. Импорт из этой страны хотят полностью заменить «аналогичными препаратами белорусского или иностранного производства».

— По остальному импорту сложно сказать, кое-какая нехватка есть, — продолжают работники аптеки. — Мы слышали, что товар на складах лежит, но его не дают в аптеки, потому что не знают, по каким ценам отпускать… Наверное, когда притихнет это все, поставки вернутся в прежнем режиме. Сейчас мы старые партии продаем по старым ценам. Новые лекарства, которые приходили после 1 марта, уже переоценены.

Повышенный спрос в последние недели однозначно есть, но постепенно ажиотаж проходит, подтверждают в аптеке возле метро «Пушкинская».

— Первые пять дней после скачка доллара здесь стояли огромные очереди. Очень много заказов онлайн, через почту, через 103.by бронируют лекарства и через tabletka.by, — говорит провизор и отвлекается на телефон, который не умолкает.

— У нас есть три упаковки, да. На какую фамилию бронировать? — покупатели волнуются и предпочитают делать заказ заранее.

Несмотря на активность белорусов, лекарств пока достаточно, убеждают нас в аптеке.

— На складе есть импорт, пока ничего не исчезло. Но я думаю, что скоро не останется украинских лекарств. Что касается цен, то они выросли в среднем на 2—3 рубля, как мне кажется. Сами понимаете: импортные лекарства покупаются за валюту, в основном за евро. И в зависимости от курса скачут цены… Но на старые партии у нас цены прежние.

В еще одной аптеке возле метро признают, что перебои с поставками есть, некоторые лекарства в дефиците.

— Нет отдельных гормонов, в частности для щитовидной железы, есть перебои с инсулинами. Люди за этим в основном охотятся, а еще сердечные лекарства бронируют, антидепрессанты, нейролептики — то, что принимают длительными курсами.

Смотрят в первую очередь на цену: если старая, то берут сразу много упаковок.

Каких лекарств не хватает прямо сейчас?

Мы спросили читателей, столкнулись ли они с перебоями в поставках лекарств. Сообщений было очень много, у каждого своя боль. Но связаны ли проблемы с последними событиями в Украине, сказать сложно.

— Мой ребенок принимает противосудорожный препарат. В аптеках Минска его нет с февраля, столкнулись с таким впервые…

— Сейчас тяжело добыть препарат йода, который мне назначил гинеколог, — рассказывает беременная минчанка. — Только через неделю его нашла. А моя мама принимает немецкий препарат от давления и ибупрофен тоже немецкий.

На сайте смотришь: вроде бы есть лекарства, а приезжаешь — по факту их нет. Надо звонить в аптеки, уточнять, бронировать.

— Для мамы-пенсионерки недавно покупал лекарства из расчета на два месяца. Много чего не нашел из того, что назначил врач, пришлось брать аналоги. Несколько месяцев назад покупал все максимум в двух соседних аптеках.

— А мне нужно принимать на постоянной основе немецкий гормональный препарат из-за проблем со щитовидной железой. Пришлось побегать по аптекам, делать бронь. Та же история с препаратом прогестерона — пропадает из продажи и значительно подорожал. Может, конечно, это совпадение.

— Одно из лекарств, которое я получаю, с действующим веществом монтелукаст, — пишет нам девушка, которая болеет астмой. — Препарата производства Румыния/Польша в нужной дозировке на этой неделе не нашла ни в одной аптеке. Буду принимать белорусский аналог с надеждой, что это никак не повлияет на течение заболевания.

Многие читатели жалуются на проблемы с инсулинами:

— У меня сахарный диабет первого типа. В детстве специально ложился в больницу для перехода на инсулин продленного действия немецкого производства. И вот, получив очередной рецепт на данный препарат, не смог его в Минске найти. Раньше такого не было, а пользуюсь я этим инсулином уже как минимум лет 10. Благо запас у меня есть, пока буду ждать.

— У меня сын — инвалид, пользуется инсулиновой помпой, диабетик. Из аптек в Минске пропал французский инсулин, расходники для помп тоже исчезли. Ездил в Бобруйск, купил три упаковки, на пару-тройку месяцев хватит. Говорят, фура с расходниками для помп застряла в Украине, поэтому и нет их в аптеках. Не хотелось бы переходить на вкалывание инсулина с помощью шприца, это не смертельно, конечно, но на качестве жизни точно отразится… Взгляд изнутри: «Перебои с поставками лекарств в Беларуси были всегда» На условиях анонимности своим взглядом на ситуацию с нами поделился один из работников государственной сети аптек. По его наблюдениям, для Минска это нормальная практика, когда одни лекарства исчезают, а другие — появляются. — Некоторых препаратов сейчас действительно не хватает. Но я бы не связывал это с последними событиями. Смотрите: ибупрофен немецкий у нас пропал еще в январе, сейчас вот с польским проблемы, есть только белорусский. Такое происходит постоянно. И, на мой взгляд, это не конец света, ведь эти препараты есть чем заменить. Или, допустим, есть обезболивающий препарат популярный, регистрация которого в Беларуси закончилась еще в 2020 году. А люди все равно приходят и спрашивают про него, а потом делают вывод, что импорт в стране закончился.

По словам собеседника, в Беларуси регистрация препаратов перегружена бумажной волокитой, кроме того, сам рынок небольшой, поэтому некоторые производители просто не видят смысла регистрировать у нас лекарства. — Вот и получается, что какие-то препараты приходят, а потом раз — и исчезают. Это часто с бюрократией связано. Знаю, что есть лекарства, которые прямо сейчас застряли в контрольно-аналитической лаборатории и на таможне. Опять же, у разных сетей аптек разные поставщики. Бывает, что у нас каких-то препаратов уже два месяца нет, а в частных аптеках они в наличии. Но вот именно сейчас глобального дефицита я не вижу. Даже сказал бы, что в начале года пустые были склады, а за последние несколько недель пришло много новых поставок. Спрашиваем у специалиста, как в таком случае объяснить сложности с покупкой некоторых гормонов и инсулинов. Читатели жалуются на нехватку одних и тех же препаратов. — Это связано с повышенным спросом. Люди, которые постоянно принимают какие-то лекарства, в любой непонятной ситуации бьют тревогу и закупаются впрок. Вот, допустим, есть гормональный препарат немецкого производства — он пропадал и раньше. Как только минчане видят, что его можно найти не везде, начинают хватать массово. Мы делаем новый заказ — и за два дня 50 упаковок раскупают, это ненормальный спрос. Мне кажется, что склады пока просто не перестроились на возросшие потребности, и со временем все должно нормализоваться.

Что касается инсулинов, то частично их приобретает Минздрав и выдает потом пациентам по льготным рецептам, а частично — покупают аптеки и продают желающим на коммерческой основе. — Некоторые инсулины, которые продаются за деньги, действительно исчезли. Но нам недавно прислали письмо, что инсулины в достаточном количестве закуплены Минздравом — они есть на складах, скоро поступят в продажу. Панику, мол, не стоит разводить. Слова собеседника подтверждает официальный пресс-релиз Минздрава. Говорят, некоторые импортные инсулины должны были пройти контроль качества 10 и 12 марта и поступить в аптеки. В ведомстве уверяют, что «особое внимание уделяют медикаментам, которые являются жизненно необходимыми». «Есть ощущение, что лекарства придерживают на складах» Руководитель сети аптек в Минском районе отмечает, что очереди за лекарствам сейчас немаленькие, а выручка в последние 10 дней выросла на 30—40%. — Так получилось, что в нашей сети мы не делали переоценку, было много остатков на складе. Поэтому сейчас лекарства у нас продаются по более низким ценам, чем в других аптеках. Я мониторил ситуацию по tabletka.by: в среднем импорт вырос в цене на 10—15%. Лекарства поступают не совсем в штатном режиме. Раньше ассортимент на складах обновлялся чуть ли не каждый день, сейчас перерывы побольше. — Из Украины последние поставки были месяц назад или больше. По импорту из других стран — пока распродаем остатки, глобальных поступлений не было. Явного дефицита пока нет, но есть ощущение, что часть лекарств придерживают на складах, потому что непонятно, что будет с ценами из-за курсовой разницы. Поставщики предпочитают выждать какое-то время. «Производители все чаще хотят работать по предоплате» Лекарства из-за рубежа по-прежнему поставляются в Беларусь, заверил нас коммерческий директор крупной компании-поставщика. Исключение — импорт из Украины. — Наша компания работала очень тесно с производителями из Украины, и сейчас оттуда, естественно, никаких поставок нет и в обозримом будущем не предвидится. Последний раз поставки были в середине февраля. В начале марта мы планировали привезти в Минск очень много лекарств — и теперь в аптеки они не поступят. Также компания импортирует медпрепараты из Словении, Литвы, Польши и Латвии (через Прибалтику идут поставки в том числе от немецких и французских производителей). И недавно стало известно, что некоторые зарубежные партнеры меняют условия сотрудничества. — Компании, которые раньше давали отсрочку платежей, предлагают проводить отгрузки по предоплате. Не все в Беларуси смогут работать на таких условиях, поэтому объемы поставок, по моему мнению, могут сократиться. Быть гибкими и резко повысить цену, чтобы работать в новых условиях, поставщики в Беларуси не могут. Дело в том, что рынок лекарств в стране строго регламентирован. Белорусские поставщики могут менять цены на медпрепараты один раз в месяц — 1-го числа, но только в том случае, если они еще не провели оплату за импортный товар. — Мы товар получили условно за 10 евро, растаможили по курсу 3,40, сформировали цену в белорусских рублях, и это наша отправная точка. 1 марта, если у нас был неоплаченный товар, мы могли провести переоценку товара по курсу Нацбанка (3,42) — и весь март теперь обязаны продавать лекарства по этой цене. Для людей это хорошо, потому что сохраняется старая цена, но для компании — это продажи в убыток. Спрашиваем, могут ли поставщики сейчас «придерживать» лекарства на складах — до 1 апреля, пока не появится возможность для очередной переоценки? — Если полностью все придерживать — не будет торговли, не будет «оборотки» (оборотного капитала. — Прим. Onlíner), это тоже плохо. Но я думаю, что частично придерживание товара идет, потому что иначе можно разориться в течение одного-полутора месяцев. Хотя бы до 1 апреля компании ждут, чтобы не продавать товар заведомо в убыток. После того как импортный товар в аптеке продан, поставщику нужно рассчитаться с производителем валютой, которая в текущих условиях стремительно дорожает. — Евро сейчас мы покупать будем уже не по курсу 3,4, а по курсу 3,8—3,9. Чувствуете разницу? Все это влечет за собой колоссальные убытки, компании будут находиться в непростом положении. Поставщик лекарств из Европы: «Мы не понимаем этого ажиотажного спроса» Представитель компании, которая поставляет лекарства в основном из Евросоюза, подтверждает: ситуация с поставками сейчас неоднозначная. Во-первых, в таких условиях сложно формировать заказы. — Мы не понимаем этого ажиотажного спроса. От каких цифр в заказах отталкиваться? Не хочется и без лекарств остаться, но есть большой риск, что, заказав большую партию, мы будем продавать ее потом год, если ситуация изменится. Что касается самих отгрузок, то проблемы есть. Производители из Евросоюза не отказываются от своих контрактов, но для бесперебойной работы этого мало. — Нет нормального авиасообщения. Я не могу получить груз, который должен был прилететь в феврале: его отправили из Стамбула обратно в Германию на завод, потому что нет рейсов. А некоторые лекарства транспортируются только с особыми условиями. Если нет авиасообщения, то что? Этот груз не может ехать неделю машиной и неделю стоять на нашей границе. Еще одна преграда: чтобы груз приехал к нам из Европы, должна быть страховка. Сейчас некоторые страховые компании не хотят страховать грузы, которые идут в нашу страну. Еще одна преграда: чтобы груз приехал к нам из Европы, должна быть страховка. Сейчас некоторые страховые компании не хотят страховать грузы, которые идут в нашу страну. — Без страховки ни один уважающий себя европейский производитель не будет отправлять сюда груз. И несколько компаний нам уже объявили, что поставок не будет с апреля. По словам собеседницы, ее компания не поставляла импортные лекарства в Беларусь самолетом с февраля, на авто — были отгрузки на этой неделе. Дальнейшие поставки будут зависеть от событий в Украине. — Я надеюсь, что, как только что-то изменится в политической сфере, всех «отпустит» и с поставками лекарств все нормализуется. Не очень верю, что белорусские производители смогут заменить весь импорт, им будет сложно обеспечить 100%-ный цикл производства. Субстанции (действующие вещества) в любом случае приходится закупать. Даже упаковка зачастую у нас импортная. Понадобится немало времени, чтобы перестроиться.

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