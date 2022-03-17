По мере ухудшения экономической ситуации в стране в оценках экспертов встречается все больше новых терминов. Всем понятна суть инфляции. Сейчас в прогнозах появился ещё один термин — стагфляция.

Стагфляция — это одновременное действие инфляция и стагнации, т.е. рост цен при спаде производства и торговли. Такая ситуация в экономике не является чем-то обыденным — скорее, наоборот. Инфляция, как правило, сопровождает экономический рост. Справедливо и обратное: при низких или отрицательных темпах экономического роста инфляция замедляется, либо происходит дефляция, то есть снижение цен.

Во многих странах управление инфляционными процессами является заботой центрального банка. У него, как правило, достаточно рычагов для контроля цен. Например, ставка рефинансирования, устанавливающая процент, под который кредитуются прочие банки в экономике. Эта ставка увеличивает или уменьшает аппетиты бизнеса по кредитованию, тем самым центральный банк оживляет или остужает деловую активность. Однако для эффективной работы данного механизма политика центрального банка должна быть независимой от правительства.

В нашем случае это не так. Поэтому многие рычаги влияния нацбанка на экономику имеют ограниченное влияние.

В подавляющем большинстве случаев стагфляция — результат неверных действий правительства. В Беларуси с одной стороны работает относительно «продвинутый» Нацбанк, который, тем не менее, постоянно находится под давлением сторонников эмиссионного кредитования экономики. С другой — чиновники, некоторые из которых вообще не имеют отношения к управлению экономикой, с завидным упорством уничтожают деловой климат, внешнеэкономические связи и любые проблески предпринимательской инициативы. Итог — ускорение инфляции на фоне замедления экономики, пишет телеграм-канал «Кошт урада».

Сочетание негативных факторов при стагфляции значительно хуже их действия по отдельности. В экономике происходит своего рода “идеальный шторм”, когда одно негативное явление накладывается на другое, усиливая первое. В случае Беларуси ситуация усугубляется высоким госдолгом и зависимостью от экспорта. Долг в большей части выражен валюте, зарабатывать которую необходимо на внешних рынках, доступ к которым из-за санкций резко сужается. При этом надежды на внутренний спрос выглядит неоправданно оптимистично. Беларусь не настолько большая страна, чтобы находить внутри спрос на ту продукцию, которая ранее могла быть продана за рубежом.

Очевидными последствиями стагфляции в экономике станут рост безработицы, снижение покупательной способности населения, падение инвестиционной активности. Это своего рода экономическая депрессия.

Тем не менее, рецепты для преодоления стагфляции есть. Они очевидны и даже озвучивалось чиновниками в годы предыдущих кризисов. Здесь важно, например, улучшение делового климата, развитие инновационных производств, модернизация системы образования под нужды опережающего развития и т.п.

Проблема заключается отнюдь не в непонимании того, что делать в данной ситуации. Все в очередной раз упирается в реальные шаги. Однако эти шаги не были сделаны даже в прошлом, при куда более мягких внешних экономических условиях. Едва ли стоит ожидать реформ и теперь. Но рано или поздно проводить их придется. Это неизбежно. К сожалению, цена отложенных изменений для страны ощутимо возрастет.

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