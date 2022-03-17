34-летний сельчанин из-под Витебска грозил взорвать петарду у пункта обмена валют на витебском вокзале — он хотел предотвратить скупку долларов. В результате попал в больницу.
Молодой мужчина на железнодорожный вокзал в Витебске с большой петардой, там он стал приставать к людям в очереди в «обменник» и грозить взорвать пиротехническое устройство. Такой демарш житель Новки объяснял ненавистью к доллару, поэтому он угрожал расправой всем, кто покупает эти «вражеские банкноты».
В результате желающие купить всё же обменять рубли на доллары были вынуждены вызвать милицию.
Задержанный сельчанин представился силовикам представителем иностранной разведки. В конце концов милиционеры решили передать «агента» медикам, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
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