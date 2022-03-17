Александр Долгополов прошел подготовку в Турции и приехал воевать за Украину.

Известный в прошлом теннисист Александр Долгополов вернулся в Украину, предварительно пройдя военную выучку в Турции у знакомого офицера.

33-летний спортсмен в Instagram сделал пост, где отметил, что он будет защищать родной Киев с оружием в руках.

“Спасибо нашим турецким друзьям. Конечно, за 5-7 дней я не стал Рэмбо, но с оружием я уже веду себя комфортно, а с 25 метров в спокойной обстановке тренировок попаду в голову в 3 из 5 случаев. Это мой дом, и мы будем его защищать с теми, кто остался и будем помогать, чем можем. Не собираюсь осуждать уехавших мужчин. Война – это страшно и не каждый к ней готов, всем нам есть что терять”, – написал Долгополов.

Александр Долгополов: достижения и завершение карьеры

Александр Долгополов долгое время был первой ракеткой Украины. А его лучшим результатом в мировом рейтинге является 13-е место в 2012 году.

В активе Долгополова – четыре победы на турнирах ATP (три – в одиночном разряде, одна – в парном). На турнирах Большого шлема его лучшим результатом стал выход в четвертьфинал Australian Open в 2011 году.

Свой последний матч на турнирах ATP Долгополов провел в 2018 году – в мае он проиграл Новаку Джоковичу на турнире в Риме. Затем он перенес две операции на кисти и пропустил весь сезон 2019 года. В конце 2019-го ему также сделали операцию на ноге. Украинец планировал вернуться к выступлениям в 2020 году, но так и не провел ни одного матча. В мае 2021 года Долгополов объявил о завершении карьеры.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»