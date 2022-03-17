Белорусский актер Евгений Сморигин, который давно живет в Украине, проникся сплоченностью украинского народа и заверил врага, что Украину не победить

“Я хочу обратиться к тем людям, которые напали в данным момент на Украину. Вы знаете, мне кажется, у вас нет никаких шансов. Благодаря вам украинцы настолько объединились в один большой кулак! Все люди, кто раньше ссорились, ругались, родственники годами не разговаривали, соседи не здоровались – все это было стерто в один момент, все люди объединились в одно целое”, – сказал актер.

Сморигин привел в пример историю, которая случилась с ним и его женой на днях. Он с супругой пошел в магазин, куда привезли хлеб. Выдавали по 3 буханки на руки. И что поразило Сморигина – многие покупатели стали отдавать свой хлеб тем, кому его не хватило.

“Вы не представляете этот дух объединения! Я не ожидал, что будет именно так! Это потрясающая нация, потрясающая страна! Ни у какого врага не будет ни одного шанса победить, это великие люди!” – восхитился украинцами белорус.

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